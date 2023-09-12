رئيس جامعة أسيوط: نادي ريادة الأعمال يُعَدُّ منصة حقيقية لتشجيع روح المبادرة

اجتمع الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، مع الدكتور عبد الرحمن حيدر المشرف العام على النادي، والدكتور حمدي زيدان مدير النادي، والدكتور علاء فرح منسق النادي لمكتب معالي رئيس الجامعة؛ وذلك لاستعراض التقرير الخاص بأنشطة معسكر ريادة الأعمال، والتوظيف، والشركات الطلابية الناشئة Startups Spark 2023 المنعقد خلال شهري يوليو، وأغسطس الماضيين.

ووجه رئيس جامعة أسيوط، في هذا الصدد؛ بمواصلة العمل على تعزيز أنشطة وخدمات المعسكر؛ للارتقاء بقدرات الطلاب، والخريحين، وسد الفجوة بين مخرجات العملية التعليمية، ومتطلبات سوق العمل، لافتاً أن نادي ريادة الأعمال يُعَدُّ منصة حقيقية؛ لتشجيع، وتطوير روح المبادرة ، والابتكار بين طلاب الجامعة، مشيراً أن المعسكر؛ يأتي في ضوء تنفيذ استراتيجية

الجامعة؛ للتحول إلى جامعة من الجيل الرابع، وأن المعسكر ؛يستهدف تزويد الطلاب؛ بالمهارات اللازمة لنجاحهم كرواد أعمال، لديهم أساسيات بدء المشروعات، وتطوير خططهم ، والبحث عن مصادر التمويل، وتسويق منتجاتهم، أو خدماتهم؛ مما ينعكس على الاقتصاد المصري.

من جانبه، قال الدكتور عبد الرحمن حيدر: إن المعسكر التدريبي شمل جلسات معرفية، وتدريبات عملية؛ تغطي الأهداف الرئيسة للمعسكر، وشملت مخرجات المعسكر تدريب أكثر من ٣٢٠ متدرباً من خلال ٥٢ جلسة تدريب، و١٨ ورشة عمل، قام بها ٤٢ مدرباً معتمداً وتوفير أكثر من ٣٥٠ فرصة عمل من خلال ملتقى التوظيف بالمعسكر، وكذلك أكثر من ٣٠٠ فرصة تدريب متقدم وتقديم ٢٨ فكرة لشركات طلابية ناشئة، واحتضان أفضل ١٠ أفكار منها؛ داخل حاضنة أعمال "بداية" بالجامعة.

وصرح المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة الدكتورة رحاب الداخلي، بأن نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط؛ قام بتوجيه الشكر للدكتور أحمد المنشاوي؛ لرعايته للنادي، ولجهوده المتميزة، والحثيثة في دعم، وتطوير النادي، وتقديراً وعرفاناً بالجهود التي قام بها رئيس الجامعة؛ لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع شباب جامعة أسيوط على تحويل أفكارهم إلى حقائق؛ مما اسهَم في زخْرَفَة فُرص استثنائية للطلاب؛ لتنمية مهاراتهم، وتحقيق نجاحات في مجال ريادة الأعمال؛ حيث قدَّم الدكتور أحمد المنشاوي؛ دعمًا قويًا، وإرشادًا استراتيجيًا للنادي؛ وذلك من خلال تخصيص موارد مالية كافية لضمان استدامة نشاطات النادي؛ لإطلاق معسكرات التدريب، وورش العمل التوجيهية، وتنظيم فعاليات تشجِّع طلاب الجامعة على تحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية، بالإضافة إلى توفير المساحات الملائمة؛ لإقامة فعالياته، كما أسهم رئيس جامعة أسيوط؛ بدور فاعل في تسهيل التواصل مع أطراف خارجية؛ مما أسهم في توفير فرص تدريب، وتوجيه لأعضاء النادي.

رئيس جامعة اسيوط نادي ريادة الأعمال يُعَدُّ منصة حقيقية لتشجيع روح المبادرة