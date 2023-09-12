دل تكنولوجيز تطلق منصة Dell NativeEdge لتعزيز الابتكار والتقنيات الطرفية

أعلنت شركة دل تكنولوجيز عن إطلاق منصة Dell NativeEdge، وهي منصة لبرامج العمليات الطرفية التي تعمل على تيسير عملية نشر البنية التحتية والتطبيقات الطرفية وإدارتها وتأمينها. كما تعمل دل على دعم شركائها وصناع المعدّات الأصلية لمساعدة المؤسسات على استخدام Dell NativeEdge لتيسير عملياتها وتوسيع نطاق تقنياتها الطرفية.

قال جيل شنيورسون، نائب الرئيس الأول للحلول الطرفية بشركة دل تكنولوجيز: "تعكس منصة Dell NativeEdge خبراتنا في إعداد حلول تعمل على تبسيط العمليات وتعزيز عملية صنع القرار في الوقت الفعلي، كما يعد شركاؤنا جزءًا من نجاح أعمالنا، ويمكننا معًا أن نحول التقنيات الطرفية لتصبح عاملا مساعدا استراتيجيا للشركات المختلفة من خلال تيسير نشر البنية التحتية والتطبيقات وإدارتها".

كما أظهر التحليل الأخير الذي أُجرِيّ على منصة Dell NativeEdge وعمليات نشر التقنيات الطرفية، قدرة المنصة على تسهيل وتسريع عمليات نشر البنية التحتية، مما يسرع الإدارة والتحكم في البنية بما يصل إلى 22 ضعفًا وذلك عبر ميكنة المهام الروتينية والمتكررة، مثل توصيل الأجهزة وإدارة التطبيقات. على سبيل المثال، قد تستغرق عميلة الحوسبة الطرفية ما يصل إلى 100 ساعة للإعداد والنشر، ولكن بفضل Dell NativeEdge، يمكن تقليل تلك المدة إلى خمس ساعات فقط.

في ظل تزايد استخدام تقنيات الحوسبة الطرفية في مختلف القطاعات، يلعب مجتمع شركاء دل دورًا مهمًا في دعم العملاء. تعد منصة Dell NativeEdge أداة جديدة تدعم جميع الشركاء لمساعدة المؤسسات على تيسير عمليات الحوسبة الطرفية.

ومن خلال برنامج Dell Edge Partner Certification Program، يعمل بائعو البرامج المستقلون والشركاء مباشرةً مع مهندسي شركة دل في بيئة مصممة خصيصا لاختبار برامجهم وتعزيزها قبل إتاحتها للعملاء في كتالوج تطبيقات Dell NativeEdge. بالنسبة لعملاء الشركات المصنعة للمعدات الأصلية والأنظمة المتكاملة، تعد Dell NativeEdge فرصة جيدة لهم لتوحيد طرق تصميم الحلول الطرفية.

وتستمر العديد من الشركات في التعاون مع شركة دل تكنولوجيز وتبني حلول Dell NativeEdge.

كما وتواصل الشركة في تنويع محفظتها لمساعدة العملاء على التغلب على تحديات أعباء العمل والبيانات، بالاضافة الى تقديم المزيد من الحلول المتطورة كخدمة لتلبية الاحتياجات المتطورة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.