جريمة فى بورسعيد .. يتخلص من شقيقته لخطبتها بدون موافقته

تواصل نيابة المناخ ببورسعيد تحقيقاتها فى حادث إنهاء حياة فتاة فى الخامسة والعشرين من عمرها على يد شقيقها، وأمرت النيابة بإنتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وأمرت بتكثيف مباحث القسم جمع التحريات حول الواقعة ومعرفة أسباب الحادث وضبط المتهم الهارب بعد تمكن الأهالى من ضبط المتهم الأول .

وكانت مستشفى النصر العام التابع للتأمين الصحى الشامل قد إستقبلت جثة ( فريدة . ن . أ . ع ) – 25 سنة جثة هامدة بعد تعرضها لحالة ذبح وطعنة نافذة بالقلب حيث تلقى اللواء مازن صبري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد بلاغا بمقتل فتاة على يد شاب بالشارع أمام مسجد الحسين بالمنطقة الثامنة التابعة لحى المناخ ، وعلى الفور أمر بتشكيل فريق بحث وتحرى لمعرفة سبب الحادث وضبط الجناة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

أكدت التحريات المبدأية – حسب رواية شهود العيان – قيام شابين يستقلا درجاة بخارية بإستيقاف الفتاة أثناء عودتها لمنزلها بعد إنتهاء عملها بأحد المحلات وقام أحدهما بذبحها بسلاح أبيض مابين الأذنين وطعنة بالناحية اليسرى من القلب ، وتمكن الأهالى من ضبط أحدهما ولاذ الآخر بالفرار ، كما أكدت التحريات أن المتهم الرئيسى هو شقيق المجنى عليها ويدعى "محمد" وأنه يعاني من حالة نفسية وعصبية ورفض خطوبة المجنى عليها من أحد الشباب ، وأن أسرته طردته خارج المنزل لتعاطيه مواد مخدرة وأنه لا يصلى ودخل فى طريق الإلحاد ، ومازالت جهود رجال الأمن متواصلة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الحادث .