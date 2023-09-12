صحف عالمية تبرز انتقال موديست للأهلي

سلطت الصحف العالمية الضوء على صفقة الأهلي الجديدة ، بعد التعاقد مع الفرنسي أنطوني موديست نجم بوروسيا دورتموند وكولن السابق في الميركاتو الصيفي.



وكان الأهلي أعلن عن تعاقده مع موديست أمس الإثنين لمدة موسم مع وجود بند تفعيل لموسم آخر.



كتبت صحيفة "موندوديبورفيتو" الإسبانية، أن الأهلي وقع مع موديست، فيما أشارت صحيفة "آس" إلى أن الاهلي تعاقد مع بديل هالاند، حيث أن دورتموند تعاقدوا معه بعد رحيل هالاند إلى مانشستر سيتي، قبل أن يشد الرحال إلى الدوري المصري.



فيما كتبت توتو ميركاتو ويب الإيطالية، أن موديست فضل الرحيل إلى النادي الأهلي المصري، بينما كتب موقعه كالتشيو ميركاتو أن الفرنسي أنتقل إلى الاهلي، فيما أبرز موقع "يورو سبورت" أن موديست أختار الأحمر.

