إنطلاق المرحلة الثانية من التحول الرقمي بتعليم الغربية

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، اجتماعاً لمركز المعلومات، وإدارة شئون العاملين بالمديرية لمناقشة استكمال خطة التحول الرقمي، والتي كانت قد بدأتها المديرية بميكنة ملفات العاملين، وانتهت بنجاح.



وناقش وكيل الوزارة، خلال الاجتماع انطلاق المرحلة الثانية من التحول الرقمي، وهي ميكنة الوثائق والمكاتبات بين مديرية التربية والتعليم والجهات الخارجية.



وأثنى وكيل الوزارة على جهود وحدة المعلومات وفريق العمل المعاون لما تم إنجازه في المرحلة الأولى، مطالباً باستمرار هذا المستوى المتميز من الإنجاز خلال تنفيذ المرحلة الثانية.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.