طوارئ بجنوب سيناء لمواجهة العاصفة دانيال |صور

تشهد كافة المدن و الوديان بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، أجواء شديدة الحرارة نهارًا خاصة داخل الظهير السكني، وبلغت نسبة الرطوبة 31%، ونشاط الرياح في المناطق الساحلية يساعد على تلطيف درجة الحرارة بها، خاصة أن سرعة الرياح تجاوزت 27 كيلو في الساعة.

وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى بكافة الجهات المعنية، للتعامل مع تداعيات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد تأثرًا بـالعاصفة دانيال القادمة من ليبيا، وتوقعات هيئة الأرصاد باحتمال تساقط أمطار على مناطق من وسط سيناء.

وتباينت درجات الحرارة بمدن محافظة جنوب سيناء، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة رأس سدر 37 درجة والصغرى 27 درجة، وبلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 35 درجة والصغرى 26 درجة، والعظمى بمدينة طابا 36 درجة والصغرى 25 درجة.

وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معدل في درجات الحرارة لكونها أعلى قمة جبلية في مصر، وبلغت درجة الحرارة العظمى بها 31، والصغرى 14، بينما سجلت مدينة شرم الشيخ أعلى معدل في درجات الحارة، فبلغت درجة الحرارة العظمى بها 40 والصغرى 30.