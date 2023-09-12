تعرف على استعداد 2298 مدرسة للعام الدراسي الجديد في كفر الشيخ

أنهت محافظة كفرالشيخ، استعداداتها لاستقبال للعام الدراسى الجديد 2023-2024، واستعدت مديرية التربية والتعليم للعام الدراسى الجديد، بإجراء صيانات لأكثر من 2298 مدرسة، في 13 إدارة تعليمية، منها 771 مدرسة ابتدائية، 761 مدرسة حكومية و10 مدارس خاصة، و605 مدرسة إعدادية، منها 579 مدرسة حكومية عامة، و17 مدرسة اعدادية مهنية، و9 مدارس خاصة.

ويبلغ عدد المدارس الثانوية العامة 128 مدرسة، منها 125 مدرسة حكومية، و3 مدارس خاصة، وعدد مدارس التعليم الفنى 103 مدراس، منها 47 مدرسة للتعليم الصناعى، و23 مدرسة للتعليم التجارى، و21 مدرسة للتعليم الزراعى، و3 مدارس فندقية.

وجرى سد العجز فى جميع التخصصات في مختلف المراحل، وذلك من خلال إعادة توزيع جميع المعلمين بشكل عادل على المدارس, وفقًا لتخصصاتهم ومعدلات العجز والزيادة قبل بدء العام الدراسى الجديد استقرارًا للعملية التعليمية استعدادًا للعام الدراسى الجديد 2024/2023 مع مراعاة الدقة والشفافية والعدالة عند إجراء عمليات النقل والندب.

وتم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة، وجار الانتهاء من باقي المدارس خلال الأسبوع المقبل.

وأكدت إيناس عبدالقادر مدير إدارة مدرسة بيلا الثانوية بنات أنه تم التأكيد على تفعيل دور لجان الأزمات والكوارث لضمان استمرارية المؤسسة فى تنفيذ أعمالها بكفاءة وفاعلية، وترشيد استخدام الطاقة والمياه وأية موارد بمختلف المبانى التعليمية.

وأضافت عبدالقادر بأنه تم تشجير المدارس بأشجار مثمرة، وزيادة المساحات الخضراء بقطاعات التربية والتعليم.