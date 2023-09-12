الشافعي: مد الأكازيون الصيفي في الإسماعيلية حتى ٣٠ سبتمبر الجاري
أعلن أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، إلتزام تجار الإسماعيلية ومنتسبي الغرفة التجارية بقرار وزير التموين بمد فترة التصفية الموسمية الأولي لعام 2023 « الاوكازيون الصيفي» حتي 30 سبتمبر الجاري.
وأشار الشافعي إلى أن قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قرارا، نص علي ضرورة حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين الواقع في دائرتها محالهم التجارية والإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية، مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
اختتم الشافعي أن الأوكازيون يعد فرصة سانحة للمواطنين والتجار، حيث أن التخفيضات تساهم في زيادة القوة الشرائية للمواطنين بشراء أكثر من منتج، وتساعد التجار على عرض كل بضاعتهم الموجودة لديهم.
وأشار إلى أن الأوكازيون يساهم في تنشيط التجارة الداخلية، وإحداث حالة من الرواج التجاري ويساهم في تلبية احتياجات المواطن من السلع بكل أنواعها.
يشار إلى مشاركة 1720 محلاً تجاريًا في الاوكازيون، متنوعا ما بين أدوات منزلية، وملابس ومنتجات جلدية.