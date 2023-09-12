الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عاصفة دانيال تضرب بورسعيد.. وانتظام حركة الملاحة| فيديو

عاصفة دانيال في بورسعيد
عاصفة دانيال في بورسعيد

ضربت عاصفة دانيال، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم مدن القناة، خاصة محافظة بورسعيد، والتي تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، منذ ساعات متأخرة من الليل. 

عاصفة دانيال 

وتشهد سماء محافظة بورسعيد، تكون كثيف بالغيوم السوداء المحملة بالأمطار، والتي يتوقع أن تسقط بشكل كثيف خلال الساعات المقبلة، مع أجواء محملة بالرمال والأتربة ، ولم تشرق الشمس اليوم على محافظة بورسعيد بسبب تلك الأجواء. 

 

ورغم حالة الطقس التي تشهدها البلاد، تسير حركة السفن في المجرى الملاحي لمدن القناة، بشكل طبيعي حتى الآن، مع انتظام عبور السفن ما بين ضفتي قناة السويس وفق معدلها الطبيعي. 

 

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية مصر. 

 

 

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