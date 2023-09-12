الطقس في القاهرة.. العاصفة دانيال تستعيد الأجواء الشتوية في شمال مصر

يبحث المصريون خلال الساعات القليلة الماضية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، خاصة بعد عاصفة دانيال التي ضربت ليبيا الأحد 10 سبتمبر 2023، وتوجهت صباح الإثنين إلى الحدود المصرية ليصل تأثير العاصفة دانيال إلى غرب البلاد المتمثل في السلوم، وسيوة، مطروح وصولًا إلى الإسكندرية.

ووفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فمن المتوقع أن تؤثر العاصفة دانيال على البلاد بسرعات الرياح ورمال مثارة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ثم تبدأ السحب بدخول البلاد يصاحبها سقوط الأمطار، وقد تكون غزيرة ورعدية على أقصى غرب البلاد.

وفي ذات الصدد، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار على شمال البلاد، تصل إلى القاهرة الكبرى.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان: يسود البلاد أجواء ممتعة على شمال البلاد، وغطاء سحابي، يعمل على تقليل ساعات ظهور أشعة الشمس كما تنشط الرياح التي تعمل تقليل الإحساس بحرارة الطقس.

وأضافت: من المتوقع اليوم سقوط أمطار، متفاوتة الشدة على شمال البلاد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث تشهد البلاد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، على أغلب الأنحاء، يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، ونشاط الرياح، على بعض المناطق.

واليوم الثلاثاء يسوده طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، فيما يصبح الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

فيما يعتدل الحرارة خلال ساعات الليل، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد المقبل.

كما أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك فرصًا لسقوط أمطار رعدية، قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، بنسبة حدوث 60% تقريبًا، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

بالإضافة إلى أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، بنسبة حدوث تتراوح من 20 إلى 40% تقريبًا، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، تمتد خفيفة مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.