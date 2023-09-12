طب بيطري كفر الشيخ تحتفل بتجديد الاعتماد الأكاديمي للمرة الثانية

احتفلت كلية الطب البيطري بجامعة أسيوط، بتجديد اعتمادها للمرة الثانية على التوالي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

يأتي ذلك تحت رعاية رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي.

شهد الاحتفال الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور بسيوني هليل عميد كلية الطب البيطري ، ووكلاء الكلية، و أعضاء هيئة التدريس، ومديرى وحدة الجودة بالكلية.

وتضمن الاحتفال تكريم عدد من قيادات الجامعة والكلية ومسئولي الجودة بالكلية

ووجه عميد كلية الطب البيطري الدكتور بسيوني هليل ، الشكر إلى لدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة ، ومدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والكلية وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى على دورهم فى توفير الاحتياجات اللازمة للكلية لتجديد اعتمادها بعد استيفاء المعايير الأكاديمية كافة.