وزير الإسكان يصدر 4 قرارات لإزالة تعديات بالساحل الشمالي الغربي

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمناطق تحت ولاية جهاز تنمية ( القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي ).

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري التعديات ومخالفات البناء الواقعة بقطع أراض كائنة بحري طريق إسكندرية/ مطروح الساحلي بمساحات وأبعاد مختلفة، والمتمثلة في بناء دور ثان ( خرسانات ومبان ) ودورين ثالث ورابع ( هيكل خرساني ) بإحدى القطع، والتعديات ومخالفات البناء المقامة على قطعة أرض أخرى والمتمثلة في بناء دور رابع متكرر ملاصق للمبنى المخالف مكون من ( أرضي + 4 أدوار متكررة )، والتعديات ومخالفات البناء المقامة بقطعة أرض ثالثة والمتمثلة في بناء دور أرضي " بلوك أبيض بسقف خرساني "، ومخالفات البناء المقامة بقطعة أرض كائنة قبلي طريق إسكندرية/مطروح الساحلي والمتمثلة في استئناف أعمال بناء مخالفة ببناء دور أول علوي " هيكل خرساني "، وذلك بدون سند قانوني أو الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

إزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة

ونصت القرارات على أن يتولى جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.

وشدد وزير الإسكان، على مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة.