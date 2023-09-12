دورات تدريبية وندوة حول المساواة بين الجنسين بالوادي الجديد.. صور

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد تنظيم ندوة توعوية تحت عنوان المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا والقضاء على التمييز والعنف ورعاية وحماية الأطفال، وذلك بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية اللواء صبيح لعدد 21 عاملًا وعاملة، بالإضافة إلى تنفيذ دورات تدريبية للفتيات على مهنة التفصيل والخياطة لعدد 15 متدربة بجمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية الراشدة بمركز الداخلة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجًا ومهنتك مستقبلك لتدريب الشباب.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات لتأهيلهم لدخول سوق العمل أو بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم، وكذلك تكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية فيما يخص الحقوق والواجبات التى كفلها لطرفى العملية الإنتاجية من عمال وأصحاب أعمال.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بتثقيف الشباب والفتيات وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا والاهتمام بتدريب الشباب بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة (إدارة شئون المرأة) بالوزارة تنظم المديرية سلسلة من ندوات التوعية للعمال حول أحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له، وتحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ ، ومشيراً إلى ان المديرية توفر للشباب من الجنسين دورات تدريبية مجانية على المهن التي يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 / 2024، ويمكن للراغبين فى الحصول عليها التقديم بمقرات مراكز التدريب المهنى الثابتة و إدارة بحوث العمالة بالمديرية لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة.