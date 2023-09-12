مبابي يقود تشكيل منتخب فرنسا المتوقع لمباراة ألمانيا

يلتقي منتخب فرنسا بنظيره منتخب ألمانيا مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سيجنال إيدونا بارك في المباراة الودية الثانية استعدادًا لتصفيات يورو 2024.

اقرأ أيضًا..

من المقرر ان يعتمد ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا على هذا التشكيل أمام منتخب ألمانيا مساء اليوم الثلاثاء استعدادًا للقاء الناري.

ويشهد تشكيل فرنسا تواجد مبابي و جيرو في منطقة خط الهجوم استعدادًا لمباراة ألمانيا .

تشكيل فرنسا المتوقع لمباراة ألمانيا

حراسة المرمى: ماينان

الدفاع: كوندي، ساليبا، أوباميكانو، ثيو هيرنانديز

الوسط: رابيوت، كامافينجا، كومان

الهجوم: جريزمان، مبابي، جيرو.

موعد مباراة ألمانيا وفرنسا باللقاء الودي

تبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الثلاثاء الموافق12 من شهر سبتمبر 2023، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ، بجانب العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا و فرنسا

تذاع أحداث المباراة على قنوات بي ان سبورت 3 الناقل الحصري للمباراة عبر البث الحي المشفر بتعليق عصام الشوالي .