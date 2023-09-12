عاجل
مصرع 7 مصريين ومواطن سوداني في فيضانات ليبيا
الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

تباين في أداء مؤشرات البورصة بخسائر مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم

تداولات البورصة
تداولات البورصة

تباين أداء مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء بين الارتفاع والانخفاض.

وتراجع رأس المال السوقي للأسهم  مليار جنيه، ووصل إلى مستوى 1.297.1 تريليون جنيه.

هبط مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 19198 نقطة.

صعد مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.24% 

وصعد مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقًا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30 وإيجي أكس 70 بنسبة 0.18%.

الجريدة الورقية