تباين في أداء مؤشرات البورصة بخسائر مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء بين الارتفاع والانخفاض.

وتراجع رأس المال السوقي للأسهم مليار جنيه، ووصل إلى مستوى 1.297.1 تريليون جنيه.

هبط مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 19198 نقطة.

صعد مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.24%

وصعد مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقًا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30 وإيجي أكس 70 بنسبة 0.18%.