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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الأمن يكشف ادعاء كاذبًا بشأن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

صرح مصدر أمنى، بأن مقاطع الفيديو التى تناولها أحد العناصر الهاربة بالخارج بزعم كونها لنزلاء داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، محرفة ولا تمت بصلة للأشخاص التى يدعى أنها خاصة بهم.

محاولة إثارة البلبلة 

وشدد المصدر الأمني، أن ذلك يأتي فى إطار مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام .

وأكد المصدر، أن جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بما فيهم الأشخاص الواردة بتلك الادعاءات يتلقون الرعاية الطبية الكاملة ويستخدمون كافتريات المراكز ويحضرون جلسات المحاكمة فى القضايا المتهمين فيها ، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الإدعاءات والقائمين عليها.

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