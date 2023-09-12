الأرصاد تحذر: رياح عاتية وأمطار تضرب مصر

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن عاصفة دانيال فقدت الكثير من قوتها في مسيرتها من اليونان مرورًا بـ ليبيا حتى لحظة وصولها مصر، مؤكدا أنه سيكون هناك رياح عاتية محملة بالرمال والأتربة مع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد.

وأضاف محمود شاهين، خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن عاصفة دانيال أثر على ليبيا، ولكنه غير مؤثر بقوة على مصر، مطمئنا المواطنين أنها مجرد عاصفة ترابية وستمر بخير.

عاصفة دانيال

وأشار إلى أن عاصفة دانيال، أثرت على مصر بنوع من الرياح المصاحبة لـ الرمال والأتربة، وأن هذه العاصفة أثرت على محافظات القاهرة ومطروح، والإسكندرية، والبحيرة، والوجه البحري وشمال الصعيد، وأنها مستمرة.

ولفت إلي أن الأمطار كانت متوسطة على مطروح، وأن اليوم الثلاثاء سيكون هناك رياح شمالية غربية، قادمة من البحر المتوسط، وأن هذا سينتج عنها انخفاض في درجات الحرارة 4 درجات، موضحًا الأمطار ستتراوح بين متوسطة لـ خفيف، وأن فرص الأمطار اليوم على القاهرة ستكون خفيفة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 12-9-2023:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 25

العاصمة الإدارية 33 24

6 أكتوبر 34 24

بنهــــا 33 25

دمنهور 32 24

وادي النطرون 33 25

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 33 25

شبين الكوم 32 24

طنطا 32 24

دمياط 30 25

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 34 26

السويس 33 25

العريش 35 25

رفح 35 26

رأس سدر 37 27

نخل 35 17

كاترين 31 14

الطور 35 26

طابا 36 25

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 30 24

مطروح 28 23

السلوم 28 22

سيوة 31 23

رأس غارب 39 29

الغردقة 39 29

سفاجا 38 28

مرسى علم 39 30

شلاتين 38 29

حلايب 35 28

أبو رماد 34 28

رأس حدربة 33 29

الفيوم 34 24

بني سويف 34 24

المنيا 35 23

أسيوط 35 24

سوهاج 36 25

قنا 38 26

الأقصر 39 27

أسوان 41 29

الوادي الجديد 38 27

أبوسمبل 40 28