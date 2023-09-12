الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس الوزراء يفتتح فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئى والمناخى بمصر تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

txt

إطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي 12 سبتمبر

txt

النائب أيمن محسب: تعزيز الاستثمار البيئي ضرورة من أجل تنويع الفرص الاستثمارية

ويضم منتدى الاستثمار البيئى والمناخى فى مصر حزم من الفرص الاستثمارية الواعدة فى عدة مجالات منها إدارة المخلفات وإدارة المناطق المحمية والخروج بالعديد من الاستراتيجيات للتعامل مع المخلفات بأنواعها ومنها استراتيجية إدارة مخلفات البناء والهدم والتى تعتمد بشكل كبير على تغيير الفكر حول هذا المخلف وكيفية الاستفادة منه إضافة إلى طرح مجموعة من المشروعات القابلة للتنفيذ للقطاع الخاص التى تساعد فى مواجهة آثار التغيرات المناخية وأن ربط تغير المناخ بالاستثمار يعد آلية مبتكرة للوصول إلى تمويل أكثر فاعلية لمواجهة التغيرات المناخية من خلال تحفيز القطاع الخاص.

مواد متعلقة

النائب أيمن محسب: تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي ضرورة لتنويع الفرص الاستثمارية

وزيرة البيئة تستعرض جهود الوزارة لدفع عجلة الاستثمار وتطوير القطاع البيئي

تعاون مصري أردني في الاستثمار البيئي وحماية الطبيعة بمحمية "وادي الريان"
الجريدة الورقية