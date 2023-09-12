مدبولي: التحول للأخضر من أهم أهداف الدولة المصرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن التحول للأخضر يعتبر من أهم أهداف الدولة المصرية في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر إحدى أهم ثمار “كوب 27”.

مجال تغير المناخ

وأضاف “مدبولي” خلال كلمته في منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم عقد جلسات قطاعية لرفع الوعي بالفرص الواعدة لشباب الخريجين ورواد الأعمال في مجال تغير المناخ.

الفرص الاستثمارية الواعدة

ويهدف المنتدى إلى عرض حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص في عدة مجالات، منها الطاقة المستدامة، وتدوير المخلفات، والسياحة البيئية، والاقتصاد القائم على أساس حيوي، والزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء، وأيضا التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وعرض الرؤى والمقترحات في سبيل نمو الاستثمار البيئي.