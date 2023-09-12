السيطرة على حريق مصنع الأسفنج بعزبة حلمي في الشرقية

دون وقوع خسائر في الأرواح..

أكدت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية بإسم محافظة الشرقية أن قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية تمكنوا من السيطرة على الحريق الذي نشب بمصنع الأسفنج بعزبة حلمي التابعة لقرية حوض الطرفة بمركز الزقازيق، وذلك بعد الدفع بعدد 16 سيارة إطفاء وخزانات مياه فضلًا عن 11 سيارة إسعاف، مشيرة إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال الإطفاء والتبريد الكلي لمكان نشوب الحريق.

وأوضحت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، كان يتابع منذ اللحظة الأولى مع رئاسة مركز الزقازيق ورجال الحماية المدنية تطورات الموقف أولًا بأول حتى إخماد الحريق والتأكد من عدم وجود خسائر في الأرواح، والاطمئنان على الحالات المصابة، لافتة إلى أن الحالات المصابة جراء الحريق بمصنع الإسفنج والتي ارتفعت إلى 51 حالة اختناق تم إسعاف 44 حالة منهم بموقع حادث الحريق، ونقل 7 حالات أخرى لمستشفي القنايات المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وأضافت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أن محافظ الشرقية أعطى توجيهاته للدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحالة الصحية للمصابين وتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم حتى تماثلهم للشفاء وعودتهم لمنازلهم بسلام.

يذكر أن غرفة العمليات بمركز إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام، قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حريق بمصنع للإسفنج بعزبة حلمي بقرية حوض الطرفة التابعة لرئاسة مركز الزقازيق، وتم إخماد الحريق وإجراء عمليات التبريد بواسطة رجال الحماية المدنية دون وقوع خسائر في الأرواح.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قام بزيارة مفاجئة لقرية الشبراوين التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة لأهالي القرية والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة.

تفقد محافظ الشرقية عدد من شوارع القرية ليصدر تعليماته للواء أيمن فهمي رئيس مركز ومدينة ههيا بتسوية واستعدال الشوارع باستخدام الجليدر، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بشوارع القرية.

كما تفقد المحافظ مستشفي 25 يناير المقامة بالجهود الذاتية والمكونة من 7 طوابق شاملة أقسام للأشعة والعيادات الخارجية ومعمل تحاليل طبية وعمليات جراحية وافاقة وحضانات ورعاية مركزة ومكاتب إدارية وقاعات تدريب، والتي من المقرر أن تساهم في تقديم خدمات طبية مميزة بالمجان لأهالي القرية والقرى المجاورة حيث تضم كافة التخصصات الطبية وتساعد علي تخفيف الضغط على مستشفيات المحافظة.

وأشاد محافظ الشرقية بالجهد المبذول في إنشاء مستشفى 25 يناير بقرية الشبراوين، والذي يأتي تماشيًا مع سياسة الدولة في الوصول بالخدمات الصحية والعلاجية لعمق الريف الشرقاوي، مؤكداً استعداد المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة وتذليل أي عقبات تواجه تشغيل المستشفى لدخولها الخدمة الفعلية لتمثل صرحًا طبيًا وصحيًا كبيرًا يخدم أهالينا بقرى مركز ههيا والمراكز المجاورة.

وتوجه محافظ الشرقية لمدينة الزقازيق حيث قام بجولة تفقدية بعدد من شوارع المدينة لمتابعة نوبتجية أعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

وأصدر محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيسي حيي أول وثان بإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على الرصيف لإعادة الانضباط للشارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شهدت جولة محافظ الشرقية لقاء عدد من المواطنين واستمع لمشاكلهم وتعرف على احتياجاتهم موجها الجهات المعنية بتلبيتها فورًا، مؤكدًا ضرورة تواجد المسئول التنفيذي بالشارع والتفاعل بشكل مستمر مع المواطنين والعمل على تقديم أفضل الخدمات لهم.