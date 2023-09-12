51 حالة اختناق في حريق بمصنع اسفنج بالشرقية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على حريق نشب في مصنع لإنتاج الاسفنج بعزبة حلمي التابعة لقرية حوض الطرفة بمركز الزقازيق.

والبداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بشأن وقوع حريق بمصنع للإسفنج بعزبة حلمي بقرية حوض الطرفة التابعة لرئاسة مركز الزقازيق.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها، وتم الإنتهاء من أعمال التبريد، وذلك بعد الدفع بعدد 16 سيارة إطفاء وخزانات مياه، فضلا عن 11 سيارة إسعاف.

وأكدت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، تابع منذ اللحظات الأولى للابلاغ عن الحادث مع رئاسة مركز الزقازيق ورجال الحماية المدنية، حتى تم اخماد الحريق، والتأكد من عدم وجود إصابات بشرية أو حالات وفاة، ولفتت إلى أن الحالات المصابة جراء الحريق بمصنع الإسفنج بلغت 51 حالة اختناق، تم إسعاف 44 حالة منهم بموقع حادث الحريق، ونقل 7 حالات أخرى لمستشفى القنايات المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وذكرت أن محافظ الشرقية وجه الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحالة الصحية للمصابين وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم حتى تماثلهم للشفاء وعودتهم لمنازلهم بسلام.