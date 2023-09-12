مصرع وإصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بالشرقية

لقى شخص مصرعه وأصيب 10 آخرين بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق فى منيل شيحة فى أبو النمرس ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق نطاق أبو النمرس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنها وفاة شخص وإصابة 10 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

وفى سياق متصل فقد لقى شاب في العقد الثاني من العمر؛ حتفه، أسفل عجلات القطار، متأثرا بالإصابات التي لحقت به خلال عبوره شريط السكة الحديد من أمام الساحة، بنطاق مدينة ههيا بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزى، بوصول " أحمد. م. الـ " 24 عاما، مقيم بدائرة مركز ههيا، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وبالفحص تبين وفاة الشاب متأثراً بالإصابات التي لحقت به، جراء اصطدام القطار به خلال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مُخصص لعبور المشاة.

على الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ههيا المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.