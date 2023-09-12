الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السيسي يوجه بتقديم دعم فوري جوًا وبحرًا للأشقاء في ليبيا والمغرب

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جوًا وبحرًا، للأشقاء فى ليبيا والمغرب. 

txt

برلمانى: اهتمام عالمى كبير برؤية السيسى لمواجهة الأزمات العالمية

txt

عاملة بالنواب: العالم يؤيد رؤية السيسي لمواجهة أزمات الغذاء وتغير المناخ

وأكد الرئيس تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في المغرب وليبيا؛ جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة صباح اليوم عددًا من قادة القوات المسلحة.

 ووجه الرئيس السيسي القوات المسلحة بتقديم أشكال الدعم الإنساني كافة، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.

 وأعلنت رئاسة الجمهورية الحداد ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية تضامنًا مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا.

 وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تقدم بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا.

مواد متعلقة

السيسي يؤكد تضامن مصر الكامل مع الأشقاء في المغرب وليبيا

السيسي يعزي ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا

السيسي يوجه القوات المسلحة بتقديم أشكال الدعم الإنساني كافة للأشقاء في ليبيا والمغرب

وكيل اقتصادية النواب: كلمة السيسى أمام قمة العشرين وثيقة دولية لمواجهة الأزمات العالمية
الجريدة الورقية