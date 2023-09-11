ضبط 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي

وجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة تيار كهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط قرابة 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.

ومن جهة أخرى تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.

وتكثيفاً لجهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكشف ملابسات ما تبلغ من عدد من المواطنين تضرروا من اضطلاع أحد الأشخاص "مجهول" بالإستيلاء على الحسابات الخاصة بهم على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، وإنتحال صفاتهم وطلب مبالغ مالية من أصدقائهم ، وقد بلغت الوقائع المُرتكبة من خلال ذلك الأسلوب (19) واقعة.

أمكن تحديد مرتكب تلك الوقائع (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بمُحافظة القاهرة).

وجود آثار ودلائل على ارتكابه للوقائع

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعُثر بحوزته على (2 هاتف محمول) بفحصهما تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه للوقائع المشار إليها.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى المشار إليه ، بقصد تحقيق مكاسب مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.