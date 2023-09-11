تويوتا تطرح Century الفاخرة الجديدة كلياً

طرحت شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا، نسخة جديدة كلياً من السيارة Century الفاخرة الشهيرة التي صممت لتكون ضمن أفضل السيارات الكروس أوفر التي توفر لركابها الراحة والتقنيات الحديثة بنفس الوقت، وتقدم السيارة تويوتا Century الجديدة الفاخرة بنسخة هجينة تضم محرك بنزين توربيني مكون من 6 أسطوانات ومحركا كهربائيا يولدان عزما يعادل 412 حصانا، كما توجد فيها عدة وضعيات للقيادة تناسب مختلف أنواع الطرق.



السيارة تويوتا Century بتصميم فاخر

وتتميز السيارة تويوتا Century الفاخرة الجديدة بتصميمها الخارجي الذي يمنحها طابع الفخامة، وتصميم مصابيحها، فضلا عن التقنيات الحديثة التي حصلت عليها لتوفر للركاب كل ما يحتاجونه من ميزات الرفاهية والراحة أثناء التنقل والسفر.

هيكل متين للسيارة تويوتا Century الفاخرة

وجاءت السيارة تويوتا Century الفاخرة الجديدة بهيكل متين طوله 5 أمتار و20 سنتيمترا، عرضه 199 سم، ارتفاعه 180 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 290 سم، وجهّزت بعجلات عريضة بمقاس 20 و22 بوصة.

السيارة تويوتا Century الفاخرة أكثر راحة

وصممت السيارة تويوتا Century الفاخرة الجديدة لتكون أكثر راحة لركابها، خاصةً أن الصف الخلفي للمقاعد فيها يتسع لراكبين فقط، وزودت المقاعد بنظام كهربائي للتحكم بوضعياتها وجهّزت بمساند متحركة للأرجل، وزوّدت بأنظمة تدفئة وتبريد، والمقعد الخلفي الذي يقع على الجانب الآخر من السائق يمكن أن يميل ليتحول إلى سرير مريح يتمدد فيه الراكب أثناء السفر.

حاجز زجاجي متحرك للسيارة تويوتا Century

ويوجد في السيارة تويوتا Century الفاخرة حاجز زجاجي متحرك يمكن أن يفصل السائق عن المقاعد الخلفية، كما جهّزت السيارة الفاخرة بشاشات ولوحات تحكم لمسية عند كل مقعد، ومساعدات صوتية للتحكم بتقنياتها، ونظام Toyota Safety Sens، ونظام تشغيل المحرك والمكيفات عن بعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات رؤية محيطية للهيكل.

هل يتم طرح السيارة تويوتا Century في مصر؟

جدير بالذكر أن السيارة تويوتا Century الفاخرة الجديدة غير متوافرة في مصر خلال الفترة الحالية لدى الوكيل المحلي للعلامة اليابانية، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن إمكانية طرح السيارة في السوق المحلية من عدمه خلال الفترة المقبلة.