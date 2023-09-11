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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس اتحاد المحامين العرب ينعى ضحايا فيضانات ليبيا

عبدالحليم علام رئيس
عبدالحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب

يتقدم رئيس اتحاد المحامين العرب، عبدالحليم علام، نقيب محامي مصر، بخالص التعازي والمواساة لدولة ليبيا، قيادة وشعبًا، ولأهالي وأسر ضحايا فيضانات مدينة درنة، التي وقعت شمال ليبيا.

ويؤكد نقيب محامي مصر، على عمق حزنه وأسفه لفقدان وإصابة المئات من الشعب الليبي، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

ويبعث رئيس اتحاد المحامين العرب، بخالص التعازي إلى شعب ليبيا الشقيق، داعيًا المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يرزق ذويهم الصبر والسُّلوان، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل.

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