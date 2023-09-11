تفاصيل وظائف الهيئة الملكية بالجبيل للسعوديين

احتلت الهيئة الملكية بالجبيل مركز الصدارة بمؤشرات جوجل بالمملكة العربية السعودية، عقب إعلانها عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء ممن يحملون المؤهلات الاتية:(الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس).

وأوضحت الهيئة أن الوظائف متوفرة عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في الجبيل الصناعية وينبع الصناعية وجازان.

وظائف الهيئة الملكية

ونشرت الهيئة الوظائف الشاغرة على النحو التالي:

- محاسب - عدد 1 - للجنسين - الجبيل

- مطور تطبيقات - عدد 2 - للجنسين - الجبيل

- مراقب عمال - عدد 3 - للرجال - الجبيل

- أخصائي استقبال -عدد 1 - للرجال - الجبيل

- فني أجهزة راديو - عدد 1 - للرجال - جازان

- أخصائي تخطيط - عدد 5 - للرجال - جازان

- أمين مستودع - عدد 3 - للرجال - جازان

- مشرف - عدد 1 - للرجال - جازان

- مدير مشروع - عدد 6 - للجنسين - ينبع

- عامل تثبيت أنابيب - عدد 1 - للرجال - الجبيل

- مساعد فني تكييف - عدد 1 - للجنسين - الجبيل

- مراقب نظافة مرافق - عدد 2 - للرجال - جازان

- عامل - عدد 1 - للجنسين - الجبيل

- مدير النظافة - عدد 1 - للجنسين - ينبع

رواتب الهيئة الملكية

وأشارت الهيئة إلى المرتبات التي من المقرر أن يحصل عليها المقبولين في الوظائف، موضحة أن الرواتب الإجمالية تتراوح من 5,000 إلى 26,500 ريال حسب الوظيفة الخالية والمؤهل والخبرة التي يملكها المتقدم للتوظيف.

الهيئة الملكية..برنامج الإحلال والتأهيل

برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.

ويقوم برنامج التأهيل والإحلال بالدور المراقب لحركة توطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية وعمل الإحصاءات والتأكد من تحقيق النسب المطلوبة لتوطين الوظائف حسب النشاط و تزايد تلك النسب بما يتماشى مع رؤية الهيئة الملكية لإدارة المدينة ووضع الآليات والإجراءات التي تسهم بقيام المستثمر بالدور الوطني بتوطين الوظائف وعمل بعض البرامج التدريبية قبل التوظيف بالتنسيق مع الجهات المختصة.