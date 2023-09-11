تموين أسيوط يحرر 15 محضر غش تجاري ويضبط 23 مخبرا مخالفا

بناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين واللواء الوزير عصام سعد محافظ اسيوط بتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز

شنت مديرية التموين باسيوط برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين باسيوط بالاشتراك مع العميد احمد شكري رئيس مباحث التموين باسيوط والعقيد وائل نجاتي وكيل إدارة مباحث التموين باسيوط عدد من الحملات صباح اليوم علي مركزي منفلوط و البداري واسفرت الحملتين عن الاتي:

مركز منفلوط :

تم تحرير عدد 2 محضر بيع سجائر ازيد من السعر وكذلك امتناع عن البيع وتم مصادره 42 قاروصه باجمالي 420 علبه سجائر

كما تم تحرير عدد 23 تقرير إثبات حاله للمخابز وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونيه وعدم نظافه أدوات الرغف والعجن وعدم أعطاء بون صرف خبز

مركز البداري :

تم تحرير عدد 13 محضر وذلك لحيازة وعرض سلع غذائية منتهية الصلاحيه وبيع سجائر ازيد من السعر وتجميع دقيق بلدي مدعم بقصد بيعه في السوق السوداء وبيع أسطوانة غاز ازيد من السعر الرسمي وعدم اعلان عن الأسعار وكذلك غلق مستودع بوتاجاز أثناء اوقات العمل الرسمية

وهذا وتحاول مديرية تموين اسيوط والادارة الخارجية فرض الرقابة علي جميع الأنشطة التجارية والتموينية للحد من استغلال الموطن

تموين اسيوط يحرر 15 محضر غش تجاري ويضبط 23 مخبر مخالف للعيش

تموين اسيوط يحرر 15 محضر غش تجاري ويضبط 23 مخبر مخالف للعيش

تموين اسيوط يحرر 15 محضر غش تجاري ويضبط 23 مخبر مخالف للعيش

تموين اسيوط يحرر 15 محضر غش تجاري ويضبط 23 مخبر مخالف للعيش

تموين اسيوط يحرر 15 محضر غش تجاري ويضبط 23 مخبر مخالف للعيش