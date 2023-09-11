مجموعة بيك الباتروس للفنادق تشارك فى مؤتمر رواد قطاع الضيافة بالسعودية

تشارك مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية المملوكة لرجل الأعمال المصرى كامل أبوعلى بمؤتمر رواد قطاع الضيافة بالمملكة العربية السعودية فى الفترة من ١٠-١٢ سبتمبر والذى يقام فى مركز المؤتمرات بالرياض بتواجد أكبر خبراء قطاع الضيافة لمناقشة أهم وأكثر الممارسات الفعالة لتسويق المقاصد السياحية على مستوى الوطن العربى ويصاحب المؤتمر معرض متخصص فى خلق الفعاليات الترفيهية التسويقية داخل قطاع الضيافة وهنا تكمن الفرصة لمقابلة خبراء قطاع الضيافة وتكوين العلاقات التجارية المثمرة والراسخة كما أنه المنصة المثالية لإطلاق الأفكار المبتكرة وغير المسبوقة وعرض الحلول المتطورة لتطوير قطاع الضيافة العربية.

يذكر أن مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية تعتبر من كبريات سلاسل الفنادق المصرية، وقد اختيرت الشهر الماضى كأكثر المنتجعات السياحية المفضلة للسائح العربى لعام ٢٠٢٣ من قبل الاتحاد العربى للإعلام السياحى وحصدت أيضاً الجائزة الذهبية لعام ٢٠٢٣ من التليفزيون الألمانى SonnenKlar.TV – Goldene Sonne كأفضل سلاسل المنتجعات على مستوى العالم التى يفضلها السائح الألمانى.

والجدير بالذكر أيضاً أن مجموعة بيك الباتروس للفنادق قد احتفلت العام الماضى بمرور العام الثلاثين على المجموعة داخل القطاع السياحى المصرى ووصل عدد منتجعاتها لـ٣٠ منتجعاً داخل مصر والمغرب فى أقوى المقاصد السياحية بالغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم ووصل عدد غرف المجموعة الآن لما يزيد على ١٤ ألف غرفة فندقية وأكثر من ١٢ ألف موظف وشريك فى النجاح.