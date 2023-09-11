استمتع بالهدوء والجو النقى فى فندق «تانوك» بمنتجع «أزها» العين السخنة

تقدم مجموعة «صن رايز» كل ما هو جديد وفريد من نوعه، ولهذا تقدم المجموعة فندق «تانوك» بالعين السخنة الذى يتمتع بموقع مميز ليكون وجهة جديدة ومنطقة واعدة لجلب السياح من شتى الدول.

يمكنك الآن البعد عن صخب المدينة والاستمتاع بالهدوء والجو النقى فى فندق «تانوك» الذى يبعد ساعة عن العاصمة داخل منتجع «أزها» بالعين السخنة. ونظراً لقربه من مدينة القاهرة، يمكنك اصطحاب عائلتك فى عطلة نهاية الأسبوع. إن تصميم الفندق المميز من حيث تناسق الألوان وجمال الديكور يمنح كل من يحب الأجواء الهادئة الإحساس بالراحة فى كافة أنحاء الفندق. فيمكنك قضاء شهر عسل أو عطلة مع من تحب فى أجواء تبعدك عن الضوضاء وتحظى بوقت لا ينسى.

ما يميز الفندق أيضاً أنه أول فندق يضم ١٤٩ غرفة وجناحا مزودة بخدمات مختلفة لتناسب ذوقك واختيارك. ولذلك تكون تجربتك أكثر راحة وهدوءاً وخصوصية. جميع الغرف والأجنحة مطلة على المسبح فيمكنك الاسترخاء بجانب حمام السباحة الذى يدفأ فى الشتاء واستمتع بكوب من العصير المثلج من «انسولا بار» الذى يقدم مشروبات ووجبات خفيفة على المسبح. لا تنسَ البرامج الترفيهية على حمام السباحة والاستمتاع بالشاطئ الخاص.

أما إلى محبى الأطباق العالمية، فيقدم المطعم الرئيسى «بوسكاچ» أطباقاً من مختلف البلدان ستأخذك فى جولة حول العالم. اصطحب عائلتك على تجربة عشاء مميزة مع تصميم المطعم الراقى. لم ننسَ كل من يهتم بلياقته البدنية، قم بتمارينك الرياضية فى صالة الرياضة لدينا المزودة بكافة الأجهزة أو تنافس مع عائلتك على جولة مع لعبة تنس الطاولة أو البيلياردو. وللمزيد من الاسترخاء، يقدم الفندق برامج ستمنحك راحة نفسية وبدنية من خلال النادى الصحى لدينا. استرخِ بالچاكوزى أو انضم إلى برامج اليوغا التى ستمنحك اتزاناً نفسياً.

عطلتك الآن على بعد من ساعة، بادر بالحجز الآن من خلال اتصالك بـ١٦٠٣٢ وقم بالاستمتاع بكل ما هو جديد لعطلة لا تنسى.