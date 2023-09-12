إعصار "دانيال" يضرب هذه المناطق.. أمطار غزيرة ونشاط للرياح

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، كما أنها كشفت عن المناطق التي من المتوقع أن تتعرض لسقوط أمطار وتعرضها لإعصار “دانيال”، إذ أنه من المتوقع أن يكون هناك غدًا سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ويصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ونشاط للرياح على مناطق متفرقة، ويكون هناك سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري وكدن القناة وتمتد لتكون خفيفة مساءًا على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

إليكم الأماكن التي تتعرض لسقوط أمطار غدًا الثلاثاء:

ـ أمطار غزيرة تكون على (السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري ومن القناة).

ـ أمطار من خفيفة إلى متوسطة (القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة)

وتتوقع الأرصاد الجوية، في بيان لها منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطث من شمال الصعيد ومدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.