جمال علام يشيد بالمنتخب الأوليمبى بعد فوزه الودى على روسيا

أشاد الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري بمستوى لاعبي المنتخب الأوليمبي بعد فوزه على نظيره الروسي 2/ 1 اليوم وديا باستاد السويس ضمن برنامج إعداده لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .



والتقي جمال علام رفقة الكابتن محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب الأوليمبي مع اللاعبين بعد المباراة وأشاد علام وبركات بالمستوى المبشر للمنتخب وطالبا اللاعبين بضرورة التركيز والاستفادة من التجارب من أجل تحقيق الحلم الأوليمبي واحراز ميدالية فى باريس 2024.

وقال جمال علام للاعبين إن ثقافة الفوز فى كل المباريات الودية والرسمية شئ يتميز به هذا الجيل متمنيا باستمرار ذلك مشددا على ثقته الكبيرة فى اللاعبين وجهازهم الفني القدير بقيادة مستر ميكالى المدير الفني.



ومن جانبه أكد محمد بركات أن المنتخب قدم تجربة مفيدة أمام روسيا واللاعبون استفادوا منها جيدا وقال أنه يتمنى استمرار الاستفادة من هذه التجارب الكبرى من أجل الوصول إلى أعلى مستوى قبل اللعب فى الأولمبياد معربا عن ثقته الكبيرة فى هذا الجيل المتميز الذي يضم كوكبة من اللاعبين الموهوبين .

وكانت أول ودية له بالمعسكر قد أسفرت عن تعادله مع منتخب روسيا للمحليين 1 / 1 لتكون المحصلة النهائية تفوق واضح لاحفاد الفراعنة فى أول ظهور لهم منذ عروضهم المبهرة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب والتى حصلوا على فضيتها والمركز الثاني وتاهلوا إلى الأولمبياد من بوابة الكبار.



التفوق المصري بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني جاء فى ظل غياب 7 لاعبين من القوام الأساسي للمنتخب هم : الحارس حمزه علاء الذى كان يعاني من الإجهاد واحمد كوكا ورافت خليل اللذان غابا عن المباراة لارتبطهما بمباراة مهمة مع الاهلى ، وابراهيم عادل وحسام عبد المجيد واسامة فيصل ومحمد حمدى المتواجدين فى معسكر المنتخب الأول لأداء ودية تونس .