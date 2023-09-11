سلطان الجابر: نتطلع للتعاون مع الشركاء لتقديم حلول تُسهم في تعزيز العمل المناخي

عقب الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي والرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، على إطلاق مبادرة "COP28 الإمارات للتسارع التقني" قائلا إن رئاسة COP28 تحرص على التعاون والعمل مع الشركاء في جميع المبادرات الهادفة لإيجاد حلول مبتكرة تدعم التقدم الملموس في العمل المناخي.

وأضاف "الجابر" أن معالجة تحديات تغير المناخ يتطلب توفير التمويل بشروط ميسرة وبتكلفة مناسِبة، يسر إطلاق حلول تكنولوجية متقدمة تدعم تطوير آليات وأدوات التمويل المستدام مثل "TechSprint" التي تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وضمان وصول تدفقات رأس المال إلى المجتمعات التي في أمسّ الحاجة إليه.

العمل المناخي

وتابع: "نتطلع إلى استمرار التعاون والعمل مع الشركاء من أجل تقديم حلول ملموسة وفعالة تُسهم في تعزيز العمل المناخي، وتسريع تحقيق مبادرات التمويل المستدام في جميع أنحاء العالم".

مصرف الإمارات العربية

جدير بالذكر، أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبنك التسويات الدولية، ومعهد الإمارات المالي، ورئاسة مؤتمر الأطراف «COP28»، أطلقوا اليوم الإثنين، مبادرة "COP28 الإمارات للتسارع التقني" والتي تهدف في الاساس إلى تحفيز الابتكار، وتطوير الحلول والمشروعات المتقدمة، في توسيع نطاق التمويل المستدام، بهدف مواجهة التحديات الفعلية لتغيّر المناخ.