جدول مباريات البنك الأهلي بالدوري المصري موسم 2023 ـ 2024

يستهل الفريق الاول لكرة القدم بنادي البنك الاهلي مشواره ببطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2023 ـ 2024 بمواجهة طلائع الجيش.

وتنطلق منافسات الدوري المصري للموسم الجديد يوم 18 سبتمبر الجاري، وفقًا لما أكدته رابطة الأندية، على أن تُختتم مباريات المسابقة المحلية في يوليو من العام المقبل 2024.

جدول مباريات البنك الأهلي بالدوري المصري لموسم 2023 ـ 2024

الجولة الأولى : طلائع الجيش x البنك الأهلى

الجولة الثانية : البنك الأهلي ×بيراميدز

الجولة الثالثة : البنك الأهلي × الزمالك

الجولة الرابعة : إنبي × البنك الأهلي

الجولة الخامسة : البنك الأهلي × فيوتشر

الجولة السادسة : المصري × البنك الأهلي

الجولة السابعة : البنك الأهلي × سيراميكا

الجولة الثامنة : الإسماعيلي × البنك الأهلي

الجولة التاسعة : البنك الأهلي × الجونة

الجولة العاشرة : بلدية المحلة × البنك الأهلي

الجولة الحادية عشر : البنك الأهلي × المقاولون

الجولة الثانية عشر : سموحة × البنك الأهلي

الجولة الثالثة عشر : البنك الأهلي × زد

الجولة الرابعة عشر : الإتحاد × البنك الأهلي

الجولة الخامسة عشر : البنك الأهلي × الأهلي

الجولة السادسة عشر : فاركو × البنك الأهلي

الجولة السابعة عشر : البنك الأهلي × الداخلية