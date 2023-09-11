«المستقبل» تواصل تميزها على مستوى الجامعات الخاصة

الجامعة تفتح أبواب القبول المباشر أمام الناجحين فى الثانوية والشهادات المعادلة

تحتل جامعة المستقبل فى مصر قائمة التصنيف العالمى للجامعات الخاصة بسبب توافر المعايير الدولية للتقييم ومنها التميز الأكاديمى والشركات الدولية فى مختلف التخصصات مع كبرى الجامعات الاجنبية ويعمل مجلس الأمناء برئاسة الدكتور خالد العزازى رئيس المجلس والمؤسس الأول لها على الاهتمام بالشركات الدولية مع الجامعات الأجنبية لإتاحة تعليم متميز للطلاب وإعداد خريج قادر على المنافسة المحلية والعالمية فى مختلف التخصصات الدراسية بالجامعة. وأوضح الدكتور خالد أن الجامعة استطاعت توفير نظام تعليمى وبحثى قوى يسهم فى بناء طالب مبدع من خلال تطبيق أحدث أساليب التعليم وأعدت الجامعة استراتيجية متكاملة للمحافظة على الريادة محليًا والمنافسة دوليًا والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح العزازى أن الجامعة تعاونت لأكثر من 8 سنوات مع جامعات ذات ترتيب مرموق عالمياً، أبرزها كلية الصيدلة بجامعة كورك بأيرلندا، والحاصلة على المركز 66 على العالم وأيضاً جامعة كاس ويسترن بالولايات المتحدة المصنفة المركز 41 على العالم طبقًا لتنصيف كيو اس العالمى للجامعات. ويرى الدكتور هشام عرفات نائب رئيس مجلس الأمناء أن خريجى جامعة المستقبل من الخريجين الدوليين لحصولهم على شهادة الجامعة، بالإضافة لشهادة الجامعة الأجنبية باعتماد مناهج جامعة المستقبل، وأضاف أن التعاون مع الجامعات الدولية يشمل الزيارات المتبادلة بين أعضاء هيئة التدريس والتبادل الطلابى والمشاريع البحثية المشتركة وإمكانية الحصول على فصل دراسى كامل بأيرلندا أو أمريكا للاستفادة من الخبرات العالمية. ويحصل طلاب الدراسات العليا على تسهيلات وتخفيضات تصل إلى 50% على برامج الدراسات العليا لخريجى جامعة المستقبل.

وأكد الدكتور عبادة سرحان رئيس الجامعة أن جامعه المستقبل تحتل المركز الأول بين الجامعات الخاصة فى التصنيف العالمى كيو اس، بالإضافة إلى تصنيفها من أفضل 1000 بين أكثر من 30 ألف جامعة فى العالم. وتفتح الجامعه أبوابها أمام الناجحين فى الثانوية العامة المصرية والعربية والشهادات الأجنبية للتقديم المباشر لطلاب للعام الجامعى ٢٠٢٢/٢٠٢٣. ويوجد أمام الطلاب كليات طب الفم والأسنان والتى يتاح أمام طلابها أكبر مستشفى لطب الفم والأسنان فى الشرق الأوسط ويتم تدريب جميع طلاب الكلية بالمستشفى فى جميع التخصصات وكلية الصيدلة وكلية الهندسة والتكنولوجيا وكلية التجارة وإدارة الأعمال وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية. يتم التسجيل من خلال التوجه لمقر جامعة المستقبل بالقاهرة الجديدة أو من خلال زيارة الرابط: https://bit.ly/fue_apply_now

ولمزيد من الاستفسارات برجاء التواصل على الخط الساخن ١٦٣٨٣ والتقديم متاح أمام الطلاب الآن وهى فرصة لمستقبل أفضل. وأكد الدكتور عبادة سرحان رئيس الجامعة أن جامعة المستقبل من الجامعات الرائدة، والتى تحظى بمكانة مرموقة بين الجامعات الخاصة، وتحتل ترتيبًا متقدمًا فى التصنيف العالمى للجامعات «QS» للمنطقة العربية لعام 2021، حيث تقدم الجامعة أبحاثًا وخدمات تعليمية بمستوى عالمى وبأحدث الأنماط التعليمية المتطورة وفق خطط وبرامج متقنة، وبرعاية من الدكتور خالد عزازى رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل، الذى يعمل على تعزيز التميز الأكاديمى وتطوير التعليم كضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية الدولة لـ2030.

وتتميز جامعة المستقبل بعدد من الخصائص والعوامل التى جعلتها فى مصاف الجامعات العالمية وهى توفير نظام تعليمى قوى يسهم فى بناء شخصية مستنيرة ومبدعة، عبر خدمات تعليمية وتدريبية عالية الجودة، ووفق أحدث أساليب التعليم فى العالم. وتتمتع جامعة المستقبل بسمعة أكاديمية ممتازة، ونجحت فى تقديم نموذج فريد فى التعليم «الهجين» الذى يجمع بين الدراسة وجهًا لوجه، والدراسة عن «بُعد» باستخدام وسائل إلكترونية تفاعلية، حيث تستخدم الجامعة أحدث الوسائل الذكية فى التعليم التفاعلى. وتضم أهم 6 كليات وكل كلية تعد مؤسسة مستقلة بذاتها لها ممتلكاتها ومعداتها، وهى كلية الصيدلة والصناعات الدوائية، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الهندسة والتكنولوجيا، وكليلة الاقتصاد والعلوم السياسية، وكلية التجارة وإدارة الأعمال وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

وتعمل جامعة المستقبل باستمرار على تطوير وسائل التعليم والبحث العلمى وتضع فى أولوياتها تزويد سوق العمل بكوادر مميزة ومؤهلة على التعامل والتعاطى مع التقنيات المتقدمة فى ظل ظروف التطور التى يشهدها المستقبل.

وأضاف سرحان أن الجامعة تقدم لطلابها برامج متميزة فى كل المراحل، وأيضاً مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، والتى تقوم على الابتكار ومعايير الجودة. وتضم جامعة المستقبل نخبة من أكفأ الأكاديميين من أساتذة وباحثين وأعضاء هيئة تدريس على المستوى المحلى والدولى.

ونجحت جامعة المستقبل فى إبرام العديد من اتفاقيات التعاون الأكاديمى مع بعض أكثر الجامعات تميزًا فى العالم.

وشملت الاتفاقيات على تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والاعتماد المتبادل للدرجات والتعليم المستمر وبرامج الشهادات سواء تم تدريسها فى الحرم الجامعى أو عن طريق التعلم عن بُعد. ووقعت الجامعة اتفاقيات مع جامعة سينسيناتى بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة كوليدج كورك بأيرلندا، وجامعة ميسورى للعلوم والتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة كيس ويسترن ريزيرف بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة أوتارا ماليزيا، وجامعة سنترال لانكشاير (UCLan) وغيرها. وتسهم جامعة المستقبل بقوة فى دعم وإنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر تنظيمها مؤتمرات وندوات منها مؤتمر «مصر فى عالم متغير» والذى حظى بحضور واسع وتناقلته جميع وسائل الإعلام.