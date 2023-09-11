جامعة الدلتا.. تواصل دورها الريادى فى خدمة المجتمع

ﺗﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ و ﺣﻴﺎة ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻟﻌﻼج اﻟﻤﺮﺿﻰ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺮى و اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت

تواصل جامعة الدلتا دورها الريادى فى خدمة المجتمع بناء على توجيهات الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا والمهندس أسامة محمد ربيع نائب رئيس مجلس امناء جامعه الدلتا والدكتور يحيى عبدالعظيم المشد رئيس الجامعة. وتفعيلا لدور جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا فى خدمة المجتمع من خلال التدخل الفعال لدعم المواطن المصرى والعمل على حفظ كرامته وحقه فى العيش الكريم وبصحة جيدة وتطبيقًا لمشروعات المبادرة الرئاسية التى أطلقها فخامة السيد رئيس الجمهورية والتى تعتبر أحد الأسس المهمة للوصول إلى التنمية المستدامة 2030، تم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعه الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ويمثلها الدكتور يحيى عبدالعظيم المشد رئيس الجامعة وبحضور كل من الدكتور عصام طاهر جاب الله وكيل كلية طب الفم والأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد القلا مدرس مساعد جراحة الفم ومؤسسة حياة كريمة ويمثلها المهندس أحمد أمجد سعيد نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة وبحضور عقيد مصطفى إسماعيل مدير القطاع الطبى للمؤسسة والدكتورة هالة صلاح الدين عميد طب القصر العينى سابقًا ومستشار المؤسسة الطبى ومروة فخرى المدير التنفيذ للمؤسسة والعقيد إسماعيل معوض مدير مكتب حياة كريمة بالدقهلية ودكتورة أميمة رمضان المنسق الطبى لمؤسسة حياة كريمة بالدقهلية والمهندس محمد سامى نائب المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بالدقهلية.

وتشمل الاتفاقية علاج المرضى المحولين من مؤسسة حياة كريمة بالمجان فى عيادات كليات طب الأسنان والطب والعلاج الطبيعى، وكذلك تشمل التعاون مع المؤسسة فى تقديم كافة الاستشارات الهندسية التى تحتاجها مؤسسة حياة كريمة لتطوير القرى والمحافظات المشمولة فى خطة التطوير لمؤسسة حياة كريمة.

وتشمل الاتفاقية تنظيم القوافل الطبية التوعوية والعلاجية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وتنظيم الدورات والمؤتمرات والبرامج التوعوية للمواطنين، وكذلك برامج محو الأمية للقرى المشمولة فى خطة مؤسسة حياة كريمة.