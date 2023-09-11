أشرف صبحي يكرم الفائزين في مبادرة 1000 طفل موهوب

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على استمرار دعم مبادرة 1000 طفل موهوب لتكون في جميع المجالات الفنية والرياضية .

مبادرة 1000 طفل مبدع

جاءت كلمة أشرف صبحي فيخلال الاحتفالية التي نظمتها الوزارة مساء أمس بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير"، ودار نهضة مصر للنشر في ختام مبادرة 1000 طفل مبدع، وذلك بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادى ، والتى تم عقدها لتعليم الأطفال الفنون ، وقامت بتنفيذها الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة ، وذلك بالتعاون مع كل من دار نهضة مصر للنشر و مؤسسة مصر الخير ومنصة YounGo Schoolوذلك على يد مدربين متخصصين.

وعقدت المسابقة في ثلاثة مجالات وهي (أساسيات الرسم والدوبلاج الكارتوني والرسوم المتحركة ) للأعمار السنية من ٥ سنوات وحتى ١٨ سنة.

مبادرة 1000 طفل مبدع

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن المبادرة بدأت منذ مارس الماضي واستمرت على مدار خمس شهور بين ألف متسابق ومتسابقة وتم عمل التصفيات بينهم والتى تم اليوم الإعلان عن الفائزين بالمسابقة .

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أن المسابقة تأتي فى إطار حرص الوزارة على توفير فرص تعليمية ترتقي بأطفالنا شباب المستقبل ، وأيضا لتعليم الأطفال الفنون أونلاين، مضيفا على أننا بوزارة الشباب والرياضة نفتح أزرعنا ونمد أيدينا لكافة المؤسسات والتى تساعد وتدعم فى سبيل تنمية الشباب ومهاراتهم وهوايتهم .

مبادرة 1000 طفل مبدع

ومن جانبه قال الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير ، إنه سعيد بإنجاز مبادرة ١٠٠٠ موهوب، و سنعمل علي دعم النشء والأطفال لتمكين موهبتهم وأعمالهم وتحديدا الاهتمام بفكرة التحول الرقمي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وغيرها من الجهات.

و أضاف رفاعي، أن رسالة ورؤية مؤسسة مصر الخير تعتمد على تنمية الإنسان، وتنمية مواهب الأطفال والنشء ، لافتاً إلى أن ملف الشباب والنشء والثقافة والفنون وحفظ التراث ، وهذه المبادرة من أهم اهتمامات قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير، فهذا القطاع دائم الابتكار وسباق في تقديم الأفكار.

واختتم كلمته بأن المؤسسة تسعى جاهدة لتحقيق حلم مصر ودعم تنمية حقيقية لشباب وأطفال مصر ،وبأن ١٠٠٠ مبدع بداية وسوف نستمر لتدريب وتنمية مزيد من آلاف الأطفال ، معلناً استمرار مصر الخير في المبادرة ، وستتبنى مع وزارة الشباب ودار نهضة مصر ، تفعيل دور هؤلاء الشباب والأطفال واستكمال المشوار معهم.

ومن جانبه قال حسن الشواف، مدير منصة YOUNGO SCHOOL، إن الهدف من المبادرة كان تعليم مئات من الأطفال المصريين في 3 مجالات وهي "الرسم والرسوم المتحركة والدوبلاج الكرتوني"، من خلال طريقة التعليم المزيج المعتمد على التنكولوجيا والتفاعل، إذ يرى الطفل المنهج كامل على الموقع ثم يحوله المنهج لمشروع تخرج عبارة فيلم كرتوني أو عبارة عن فيلم دوبلاج مؤدي بصوته.

ونوه الشواف، أن المبادرة بدأت في شهر مارس مع مؤسسة مصر الخير وانضمت لها وزارة الشباب، واختتمت في الأسبوع الأول من شهر أغسطس، في مسابقة ما بين 1000 طفل لتقديم أفضل مشاريع تخرج عن السياحة في مصر وفيلم عن الصداقة بالرسوم المتحركة وفيلم عن تقبل الآخر.

واختتمت الاحتفالية بمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في توزيع شهادات التقدير علي الأطفال الفائزين في ختام الفعالية