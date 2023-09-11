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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

جهاز تنمية مدينة غرب قنا الجديدة يكشف مواعيد تسليم قطع الأراضي السكنية

قطع الأراضي السكنية
قطع الأراضي السكنية

يواصل جهاز تنمية مدينة غرب قنا الجديدة، يوم الأربعاء المقبل، في تسليم قطع الأراضي السكنية المميزة "فيلا – عمارات" بالحي المميز بمدينة غرب قنا الجديدة، وذلك في مواعيد محددة.

كان قد بدء جهاز تنمية مدينة غرب قنا الجديدة، في تسليم قطع الأراضي السكنية المميزة "فيلا – عمارات" بالحي الثاني المميز بغرب المدينة، أمس الأحد، ومن المقرر أن يتسمر حتى يوم الخميس الموافق 21/9/2023.

 وقال المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة – المشرف على مدينة غرب قنا الجديدة، أنه سيتم  تسليم القطع السكنية " عمارات " بالحي المتميز بالمجاورة 3 أرقام ( 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 13 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25 – 28 – 29 – 30 – 31 – 33 – 34 – 35 – 37 – 39 – 43 – 49 - 50)، يوم الثلاثاء 12/9/2023، والقطع أرقام (54 – 56 – 57 – 62 – 64 – 65 – 68 – 70 – 72 – 73 – 75 – 77 – 78 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 92 – 94 – 95 – 96 – 97 – 99 – 100 - 106)، يوم الأربعاء 13/9/2023، والقطع أرقام (107 – 109  - 110 – 112 – 114 – 115 – 119 – 121 – 122 – 123 – 125 – 126 – 127 – 130 – 131 – 135 – 137 – 139 – 140 – 142 – 143 – 147 – 149 – 152 – 155 – 156 – 157 – 158 – 155 - 161)، يوم الخميس 14/9/2023.

وأضاف"رشاد" إلى أنه سيتم استكمال تسليم قطع الأراضي بالحي المتميز المجاورة 3 قطع أراضي "عمارات" أرقام ( 162 – 166 – 171 – 172 – 178 – 179 – 190 – 193 – 195 – 197 – 200 – 201 – 202 – 204 – 206 – 209 – 211 – 213 – 217 – 219 – 220 – 222 – 227 – 229 – 230 – 231 – 235 – 236 – 238 – 240 – 242 – 244 – 246 – 249 - 250)، يوم الأحد 17/9/2023، والقطع أرقام ( 251 – 252 – 254 – 256 – 257 – 259 – 260 – 261 – 262 – 263 – 265 – 266 – 268 – 269 – 275 – 276 – 277 – 279 – 283 – 287 – 292 – 296 – 298 – 299 – 301 – 302 – 304 – 205 – 208 – 209 – 318 – 324 – 327 – 329 – 402 – 428 - 429)، يوم الإثنين 18/9/2023، وتم تخصيص الأيام من الثلاثاء 19/9/2023: الخميس 21/9/2023، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

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