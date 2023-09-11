جدول مباريات فاركو في الدوري المصري لموسم 2023-2024
كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن قرعة بطولة الدورى المصري الممتاز لكرة القدم حاليًا وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جدول مواعيد مباريات فاركو بالدوري المصري الموسم الجديد 2023 ـ 2024
يستهل فريق الكرة الاول بنادي فاركو منافساته بالدوري المصري لموسم 2023 ـ 2024 أمام نظيره فيوتشر، على ان يلتقي المصري البورسعيدي بالجولة الثانية، فيما يواجه سيراميكا كليوباترا بالإسبوع الثالث من دوري النيل.
موعد انطلاق الدوري المصري لموسم 2023 ـ 2024
ومن المقرر بدء مواجهات الدوري 18 سبتمبر الجاري، وفقًا لما أكدته رابطة الأندية، على أن تُختتم مباريات المسابقة المحلية في يوليو من العام المقبل 2024.
أندية المسابقة الموسم الجديد:
تشهد مسابقة الدوري مشاركة فرق: "الأهلي، الزمالك، بيراميدز، فيوتشر، الإسماعيلي، المصري البورسعيدي، الاتحاد السكندري، الداخلية، طلائع الجيش، سيراميكا كليوباترا، سموحة، البنك الأهلي، فاركو والمقاولون العرب وإنبي.
كما تشهد أيضًا تواجد الثلاثي الصاعد حديثًا: بلدية المحلة، الجونة، نادي زد، بعد أن هبطت أندية أسوان، وغزل المحلة وحرس الحدود الموسم الماضي.