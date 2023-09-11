جدول مباريات فاركو في الدوري المصري لموسم 2023-2024

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن قرعة بطولة الدورى المصري الممتاز لكرة القدم حاليًا وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جدول مواعيد مباريات فاركو بالدوري المصري الموسم الجديد 2023 ـ 2024

يستهل فريق الكرة الاول بنادي فاركو منافساته بالدوري المصري لموسم 2023 ـ 2024 أمام نظيره فيوتشر، على ان يلتقي المصري البورسعيدي بالجولة الثانية، فيما يواجه سيراميكا كليوباترا بالإسبوع الثالث من دوري النيل.

مباريات فارمو في الدوري المصري

موعد انطلاق الدوري المصري لموسم 2023 ـ 2024

ومن المقرر بدء مواجهات الدوري 18 سبتمبر الجاري، وفقًا لما أكدته رابطة الأندية، على أن تُختتم مباريات المسابقة المحلية في يوليو من العام المقبل 2024.

أندية المسابقة الموسم الجديد:

تشهد مسابقة الدوري مشاركة فرق: "الأهلي، الزمالك، بيراميدز، فيوتشر، الإسماعيلي، المصري البورسعيدي، الاتحاد السكندري، الداخلية، طلائع الجيش، سيراميكا كليوباترا، سموحة، البنك الأهلي، فاركو والمقاولون العرب وإنبي.

كما تشهد أيضًا تواجد الثلاثي الصاعد حديثًا: بلدية المحلة، الجونة، نادي زد، بعد أن هبطت أندية أسوان، وغزل المحلة وحرس الحدود الموسم الماضي.