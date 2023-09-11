معسكر للخدمة العامة بمركز شباب شندويل بالمراغة فى سوهاج

نفذ مركز شباب شندويل التابع لإدارة شباب المراغة شمال محافظة سوهاج معسكر في الخدمة العامة وذلك بمقر المركز جرى خلاله نظافة الملاعب والطرقات والغرف ورفع المخلفات تنفيذًا للخطة الداخلية للمركز عن شهر سبتمبر ٢٠٢٣ { طلائع } وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة





يهدف المشروع إلى تنمية مَلكة الخدمة المجتمعية العامة وإنكار للذات في سبيل حب الخير للجميع معبرين عن تفانيهم واخلاصهم للوطن.





كما تهدف معسكرات الشباب والرياضة بصفة عامة إلى استثمار أوقات فراغ الشباب والنشء خاصة في فترات العطلة الدراسية وتنميتهم على مهارات العمل الجماعي والتفكير الابتكارى وخدمه مجتمعية في أجواء الفرح والسرور بين الطلائع المشاركين.





وفي نهاية اليوم سادت أجواء من الفرح والسرور بين الجميع وأخذ بعض الصور التذكارية مع بعضهم البعض.





وشدد الدكتور محمد فريد وكيل الوزارة علي ضرورة إنخراط مراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج لتكون مراكز خدمة مجتمعية ملبية لرغبات المجتمع في إطار السياسة المنظمة للوزارة.