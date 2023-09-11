مواعيد مباريات الأسبوع الأول بالدوري المصري

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2023 - 2024.

وأسفرت القرعة عن مواجهات نارية بالجولة الأولى في الدوري المصري للموسم الجديد حيث يلتقي الأهلي مع المصري البورسعيدي، فيما سيخوض الزمالك مواجهة نارية أمام نظيره بيراميدز.

مواعيد مباريات الجولة الأولى بالدوري المصري:

الجولة الأولى بالدوري المصري

ـ المقاولون ضد بلدية المحلة

ـ طلائع الجيش ضد البنك الأهلي

ـ الداخلية ضد إنبي

ـ فاركو ضد فيوتشر

ـ الأهلي ضد المصري البورسعيدي

ـ الاتحاد السكندري ضد سيراميكا كليوباترا

ـ زد ضد الإسماعيلي

ـ سموحة ضد الجونة

ـ بيراميدز ضد الزمالك

ومن المقرر بدء مواجهات الدوري 18 سبتمبر الجاري، وفقًا لما أكدته رابطة الأندية، على أن تُختتم مباريات المسابقة المحلية في يوليو من العام المقبل 2024.

أندية المسابقة الموسم الجديد:

تشهد مسابقة الدوري مشاركة فرق: "الأهلي، الزمالك، بيراميدز، فيوتشر، الإسماعيلي، المصري البورسعيدي، الاتحاد السكندري، الداخلية، طلائع الجيش، سيراميكا كليوباترا، سموحة، البنك الأهلي، فاركو والمقاولون العرب وإنبي.

كما تشهد أيضًا تواجد الثلاثي الصاعد حديثًا: بلدية المحلة، الجونة، نادي زد، بعد أن هبطت أندية أسوان، وغزل المحلة وحرس الحدود الموسم الماضي.