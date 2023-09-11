الاقليمي للأغذية والأعلاف يستعرض أنشطته فى شهر اغسطس

تلقى الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية تقريرا عن نشاط المركز الاقليمي للاغذية و الاعلاف خلال شهر اغسطس ٢٠٢٣ حيث يتابع وزير الزراعة السيد القصير باستمرار ضخ كميات مناسبة من خامات الاعلاف و اضافاتها لتلبية احتياجات السوق.



و قارب اجمالي ما تم الافراج عنه في اواخر اغسطس الماضي حوالي ٧.٥ مليون طن من خامات الاعلاف من الذرة و الصويا و الاكساب و بما يربو علي ٣.٥ مليار دولار بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي ودعم رئيس الوزراء.



و قد استقبل المركز الاقليمي خلال الشهر الماضي ٦١٥ شحنة اضافات أعلاف وأسمدة مستوردة و تم الفحص الظاهري لتلك الشحنات عن طريق مكاتب سحب العينات بالمواني والمطارات .



هذا وأصدرالمركزالأقليمي للأغذية و الأعلاف شهادات مطابقة لعدد ١١٣٠ عينة ( ٣٣٩٠ تحليل) علف دواجن و علف حيوان من اقسام الرقابة بمديريات الزراعة المختلفة بالمحافظات.

و اصدر المركز الاقليمي للاغذية و الاعلاف خلالاغسطس ٥٨٣ شهادة تسجيل اعلاف اغلبها لمنتجات محلية عملا علي توطين صناعة الاعلاف و اضافاتها لتخفيض فاتورة الاستيراد.



و اعتمدت اللجنة العليا للمركز عدد ٤٣٧ شهادة تسجيل اسمدة و منظمات نمو .

و قد كلف قطاع الانتاج الحيواني المركز الاقليمي للاغذية و الاعلاف بتحليل ٢١٣ عينة لتجارب تشغيل ٧٧ خط انتاج جديد لمصانع اعلاف.

و تلقي المركز الاقليمي للاغذية و الاعلاف عدد ١٠ عينة تحكيم بتعليمات من النيابة العامة في قضايا مضبوطات لبضائع خاصة بانتاج الاعلاف لبيان مدي مطابقتها للمواصفات من عدمه.



و قد قام المركز باستلام عدد ٤٦٤ عينة خاصة بالافراد و الباحثين و شركات القطاع الخاص و تحليل اكثر من ١٢١٥ تحليل بشهادات تحليل معتمدة.

كما انهي المركز الاقليمي للاغذية و الاعلاف تدريب عدد ٧٤ متدرب من الطلبة و حديثي التخرج للعام التدريبي ٢٣ - ٢٤ بتوزيع شهادات التدريب علي المتدربين من كليات الزراعة و الطب البيطري و العلوم عملا علي تنمية مهاراتهم تكملة لدور الجامعات.