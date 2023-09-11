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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الاقليمي للأغذية والأعلاف يستعرض أنشطته فى شهر اغسطس

المركز  الاقليمي
المركز  الاقليمي للاغذية و الاعلاف

تلقى الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية تقريرا عن نشاط المركز  الاقليمي للاغذية و الاعلاف خلال شهر  اغسطس ٢٠٢٣  حيث يتابع  وزير الزراعة السيد القصير  باستمرار ضخ كميات مناسبة من خامات الاعلاف و اضافاتها لتلبية احتياجات السوق.


و قارب اجمالي ما تم الافراج عنه في اواخر اغسطس الماضي حوالي ٧.٥ مليون طن من خامات الاعلاف من الذرة و الصويا و الاكساب و بما يربو علي ٣.٥ مليار دولار بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي ودعم  رئيس الوزراء.

و قد  استقبل المركز الاقليمي خلال الشهر الماضي ٦١٥  شحنة اضافات أعلاف  وأسمدة مستوردة و تم الفحص الظاهري لتلك الشحنات عن طريق مكاتب سحب العينات بالمواني والمطارات .


هذا وأصدرالمركزالأقليمي للأغذية و الأعلاف شهادات مطابقة لعدد ١١٣٠ عينة ( ٣٣٩٠ تحليل) علف دواجن و علف حيوان من اقسام الرقابة بمديريات الزراعة المختلفة بالمحافظات.

و اصدر المركز الاقليمي للاغذية و الاعلاف خلالاغسطس ٥٨٣ شهادة تسجيل اعلاف  اغلبها لمنتجات محلية عملا علي توطين صناعة الاعلاف و اضافاتها لتخفيض فاتورة الاستيراد.


و  اعتمدت اللجنة العليا للمركز عدد ٤٣٧ شهادة  تسجيل  اسمدة  و منظمات نمو .
و قد كلف قطاع  الانتاج الحيواني  المركز الاقليمي للاغذية و الاعلاف بتحليل ٢١٣ عينة لتجارب تشغيل ٧٧ خط انتاج جديد لمصانع اعلاف.
و تلقي المركز الاقليمي للاغذية و الاعلاف عدد  ١٠ عينة تحكيم بتعليمات من النيابة العامة في قضايا مضبوطات لبضائع خاصة بانتاج الاعلاف لبيان مدي مطابقتها للمواصفات من عدمه.  


و قد قام المركز باستلام عدد ٤٦٤ عينة خاصة بالافراد و الباحثين و شركات القطاع الخاص و تحليل اكثر من ١٢١٥ تحليل بشهادات تحليل معتمدة.
كما انهي المركز الاقليمي للاغذية و الاعلاف تدريب عدد ٧٤ متدرب من الطلبة و حديثي التخرج للعام التدريبي ٢٣ - ٢٤ بتوزيع شهادات التدريب علي المتدربين من كليات الزراعة و الطب البيطري و العلوم عملا علي تنمية مهاراتهم  تكملة لدور الجامعات. 

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