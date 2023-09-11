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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد انطلاق دوري النيل للموسم الجديد 2023 ـ 2024

الدوري المصري
الدوري المصري

أعلن أحمد دياب رئيس رابطة لأندية المصرية، عن موعد بدء وانتهاء الدوري المصري للموسم الجديد والتي جارية الآن في العاصمة الإدارية  في منطقة الشعب .

موعد انطلاق الدوري المصري موسم 2023 ـ 2024 

أكد أحمد دياب  في تصريحات إذاعية في في حفل قرعة الدوري المصري: إن الدوري سيبدأ يوم 18 سبتمبر وينتهي بنهاية يوليو 2024.

موعد قرعة الدوري المصري الممتاز في النسخة الجديدة

بدأث قرعة الدوري الدوري المصري الممتاز  في تمام الساعة 7.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و7.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .

فرق الدوري المصري الممتاز

الأهلي  - الزمالك - بيراميدز  - فيوتشر - المصري البورسعيدي - إنبي - المقاولون العرب - الاتحاد السكندري - فاركو - سموحة - الإسماعيلي - البنك الأهلي - سيراميكا  - طلائع الجيش - الداخلية - بلدية المحلة - الجونة - نادي زد .

والجدير بالذكر  توج الأهلي بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الماضي في منافسة كبيرة مع نادي بيراميدز وصيف الدوري .

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