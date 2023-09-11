موعد انطلاق دوري النيل للموسم الجديد 2023 ـ 2024
أعلن أحمد دياب رئيس رابطة لأندية المصرية، عن موعد بدء وانتهاء الدوري المصري للموسم الجديد والتي جارية الآن في العاصمة الإدارية في منطقة الشعب .
موعد انطلاق الدوري المصري موسم 2023 ـ 2024
أكد أحمد دياب في تصريحات إذاعية في في حفل قرعة الدوري المصري: إن الدوري سيبدأ يوم 18 سبتمبر وينتهي بنهاية يوليو 2024.
موعد قرعة الدوري المصري الممتاز في النسخة الجديدة
بدأث قرعة الدوري الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة 7.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و7.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .
فرق الدوري المصري الممتاز
الأهلي - الزمالك - بيراميدز - فيوتشر - المصري البورسعيدي - إنبي - المقاولون العرب - الاتحاد السكندري - فاركو - سموحة - الإسماعيلي - البنك الأهلي - سيراميكا - طلائع الجيش - الداخلية - بلدية المحلة - الجونة - نادي زد .
والجدير بالذكر توج الأهلي بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الماضي في منافسة كبيرة مع نادي بيراميدز وصيف الدوري .