موعد انطلاق دوري النيل للموسم الجديد 2023 ـ 2024

أعلن أحمد دياب رئيس رابطة لأندية المصرية، عن موعد بدء وانتهاء الدوري المصري للموسم الجديد والتي جارية الآن في العاصمة الإدارية في منطقة الشعب .

موعد انطلاق الدوري المصري موسم 2023 ـ 2024

أكد أحمد دياب في تصريحات إذاعية في في حفل قرعة الدوري المصري: إن الدوري سيبدأ يوم 18 سبتمبر وينتهي بنهاية يوليو 2024.

موعد قرعة الدوري المصري الممتاز في النسخة الجديدة

بدأث قرعة الدوري الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة 7.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و7.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .

فرق الدوري المصري الممتاز

الأهلي - الزمالك - بيراميدز - فيوتشر - المصري البورسعيدي - إنبي - المقاولون العرب - الاتحاد السكندري - فاركو - سموحة - الإسماعيلي - البنك الأهلي - سيراميكا - طلائع الجيش - الداخلية - بلدية المحلة - الجونة - نادي زد .

والجدير بالذكر توج الأهلي بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الماضي في منافسة كبيرة مع نادي بيراميدز وصيف الدوري .