محمد علي رزق يهاجم 100 مليون ناقد (شاهد)

هاجم الفنان محمد علي رزق، نقاد منصات السوشيال ميديا، الذين ينتقدون الفنانين والأعمال الفنية، وذلك خلال منشور جديد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب محمد علي رزق: "الأفاضل نقاد السوشيال ميديا الكرام تحية طيبة وبعد، ممكن وحضراتكم بتسنوا السكاكين وبتقرروا تدمروا أي حد بيبدأ وبتهينوه وتتمسخروا على تمثيله، تجيبوا سيرة المخرج، علشان المخرج هو المسئول الأول عن النتيجة اللي بنشوفها".

وأضاف: "وياريت برضه وأنتوا بتمجدوا في الممثل وبترفعوه لسابع سما ياريت برضه تجيبوا سيرة المخرج علشان المخرج هو المسئول الأول عن النتيجة اللي بنشوفها.. كل الشكر لـ 100 مليون ناقد".

محمد علي رزق

محمد علي رزق يشيد بـ “وش في وش”

أشاد الفنان محمد علي رزق بالفيلم السينمائي “وش في وش” الذي يخوض بطولته محمد ممدوح رفقة عدد من نجوم الفن والمعروض حاليًا بدور العرض السينمائية ضمن أفلام موسم صيف 2023.

ونشر رزق بوستر فيلم "وش في وش" الذي ضم جميع أبطال العمل عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام” وعلق عليه قائلاً:“سيناريو قوي.. منتج فنان.. مخرج شاطر إختار كاست شاطر جداً فلازم تكون النتيجة فيلم حلو أووووي اسمه وش في وش” روحوا الفيلم هتنبسطوا على ضمانتي".

يضم فيلم "وش في وش" مجموعة من النجوم، وهم الفنان محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.

آخر أعمال محمد علي رزق

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد على رزق هو «حكاية تاكسى» من مسلسل «في كل أسبوع حكاية» هو مسلسل مكون من 6 حكايات، تنقسم كل حكاية إلى 5 حلقات، تدور الحلقات حول الطلاق والمشاكل الأسرية في إطار اجتماعي، ومع نهاية كل حكاية تجمع الصدفة شخصيات الحكاية المنتهية بالحكاية الجديدة.

والحكاية من بطولة أيتن عامر، دياب، محمد علي رزق، نجلاء بدر، نضال الشافعي، إنجي شرف، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي

وتدور أحداث الحكاية حول إنفاق رشدي سائق التاكسي أمواله لمساعدة راكب أصابته وعكة صحية، وتسرق لي لي زبائن محل الكوافير بعد رفض شندو صاحب المحل إقراضها مالا.