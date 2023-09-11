مختار جمعة لضيوف مؤتمر الأوقاف: الانتقال للعاصمة الجديدة تقني ورقمي

عقب انتهاء جولتهم بالعاصمة الإدارية الجديدة التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ضيوف مؤتمر الأوقاف والمشاركين في دورة اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، حيث قاموا بجولة داخل المبنى الجديد وأروقة وزارة الأوقاف صحبة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واستمعوا إلى شرح تفصيلي لهيكل المبنى الجديد لوزارة الأوقاف.

حيث رحب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بضيوف مؤتمر الأوقاف في مقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة مؤكدًا أن ما شاهدوه من إنجاز وروعة وعظمة وجمال سواء بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي أم بدار القرآن الكريم أم قوس النصر وبهو الأعمدة ما هو إلا جزء يسير من الموجود بالعاصمة الإدارية الجديدة، ففيها أيضًا مدينة الثقافة والفنون، ومدينة العدالة، وتوجد مدن متكاملة في العاصمة الإدارية الجديدة، ونؤمل زيارة هذه الأماكن فيما بعد.

الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

وأكد أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ليس مجرد انتقال من مكان إلى مكان، بل انتقال تقني ورقمي، فجميع الموظفين العاملين بديوان الوزارة مروا بدورات تدريبية متخصصة في الرقمنة من خلال وزارة الاتصالات والمؤسسات المتخصصة في الرقمنة، أتقنوا من خلالها العمل على أحدث الأجهزة والنظم والتطبيقات بالمبنى الجديد لوزارة الأوقاف، كما تم أرشفة جميع المستندات الورقية، وهناك شبكة مركزية تعمل بآلية تمنع من الاستخدام غير الرشيد وبمتابعة مستمرة، تمكنا من متابعة جميع الأعمال إلكترونيًّا من داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الزيارة أبدى ضيوف مؤتمر الأوقاف والمشاركون في دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية انبهارهم بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين أن مصر غنية بأبنائها، عريقة بحضارتها ماضيها وحاضرها ، وأن ما شاهدوه في العاصمة الإدارية طفرة معمارية عملاقة، ودولة تكنولوجية حديثة، وهذه العاصمة تشكل تاريخًا جديدًا لمصر وتعد أيقونة القرن الحادي والعشرين معماريًّا.