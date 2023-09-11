تيري هنري : جوارديولا فتح عيني على كرة قدم جديدة

قبل أولى مبارياته على رأس القيادة الفنية لمنتخب فرنسا مواليد ٢٠٠٣ في تصفيات يورو ٢٠٢٥ مساء الاثنين امام سلوفانيا وايضا الذي سيخوض غمار دورة الالعاب الأوليمبية في باريس ٢٠٢٣ أكد النجم الفرنسي تيري هنري ان تواجده كلاعب تحت قيادة الأسباني بيب جوارديولا كان له أثر كبير في رؤيته لكرة القدم .

وقال تيري هنري في تصريحات تلفزيونية: خلال تواجدي كلاعب مع برشلونة بالفعل بيب جوارديولا فتح عيني على طريقة جديدة لاداء كرة القدم . عندما تدربت على يديه في برشلونة ورأيت طريقته في التدريب قلت في نفسي : انها كرة قدم مختلفة تماما ما يقدمه هذا الرجل .

وعن فترة تواجده في الارسنال قال تيري هنري : تحت قيادة أرسين فينجر قام الرجل بالفعل بتجديد دوافعي النفسية و قام بدعم عدد من المفاهيم الكروية التي تعلمتها في أكاديمية كليرفونتين خلال فترة الناشئين . جوارديولا كان مختلف تماما علمني كيفية الضغط على المدافعين و أيضا كيفية الاحتفاظ بالكرة وهو الأهم حاليا في كرة القدم .انه مبدع .

يذكر ان تيري هنري تم تعيينه مديرا فنيا لمنتخب فرنسا تحت ٢١ عام في أغسطس الماضي ولعب مباراة واحدة امام منتخب الدانمارك وفاز فيها برباعية .