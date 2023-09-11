"تلميح صريح لأبوهشيمة".. سارة سلامة تستعرض أنوثتها بالتايجر في الجيم

شاركت الفنانة سارة سلامة متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أثناء ممارستها الرياضة في الجيم، وخطفت الأنظار بإطلالة تايجر مثيرة أبرزت أنوثتها وقوامها الممشوق.

سارة سلامة

وتألقت سارة سلامة بجمبسوت مُجسم تميز بنقشة التايجر باللون البني والأسود، ومكشوف الظهر، مما أبرز رشاقتها وقوامها المثالي.

سارة سلامة

وانتعلت سارة حذاء رياضي باللون الأبيض، ولم تتكلف في ارتداء المجوهرات، فاكتفت بإسورة رقيقة في إحدى اليدين.

سارة سلامة

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة سلامة تصفيفة شعر بسيطة، فقامت رفع خصلاتها أعلى الرأس، شكل ذيل حصان، ليتدلى بشكل ناعم كالحرير.

سارة سلامة

ووضعت سارة سلامة مكياجًا ناعمًا مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامحها ببلاشر بني، وأبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود والرموش الصناعية؛ لتحصل على عينين جذابتين، واختارت أحمر شفاه باللون النود؛ ليتماشى مع لون بشرتها.

سارة سلامة

وحاز المنشور على إعجاب متابعي الفنانة سارة أحمد سلامة، وعلق أحد جمهورها قائلًا: "تلميح صريح لأبو هشيمة".