مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، عند مستوى 4698.20 نقطة مرتفعًا نقطتين وبنسبة 0.04 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4696.17 نقطة.

بورصة مسقط

وبلغت قيمة التداول مليونين و104 آلاف و594 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 27.03 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و884 ألفًا و8 ريالات عُمانية.

مؤشرا البحرين يغلقان على انخفاض

بورصة البحرين

أغلقت بورصة البحرين تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الاثنين، عند مستوى 1,939.03 بانخفاض قدره نحو 2.40 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 733.35 بانخفاض قدره 0.38 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة فى أسواق البورصة البحرينية 962 ألفا و261 سهما بقيمة إجمالية قدرها 702 ألف و345 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 55 صفقة.

بورصة قطر تغلق على ارتفاع

بورصة قطر

أغلق المؤشر العام بورصة قطر في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الاثنين ، على ارتفاع بواقع 57.19 نقطة، أي بنسبة بلغت 0.55 % ، ليغلق عند مستوى 10403.62 نقطة.

وتم خلال الجلسة فى أسواق البورصة القطرية ، تداول نحو 294 مليونا و396 ألفا و866 سهما، بقيمة 652 مليونا و810 آلاف و612.362 ريالًا، نتيجة تنفيذ 20879 صفقة في جميع القطاعات.

وفي الجلسة ارتفعت ، أسهم 27 شركة، بينما انخفضت أسعار 17 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق .

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الاثنين، على انخفاض مؤشرها العام بواقع 7.6 نقاط ليبلغ مستوى 7015.52 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.11%.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق البورصة الكويتية بنحو 144.10 مليون سهم، عبر 9445 صفقة نقدية، بقيمة 25 مليون دينار كويتي.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي فى أسواق البورصة الكويتية بواقع 3.5 نقاط ليبلغ مستوى 5721.37 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.06%، من خلال تداول 107.7 ملايين سهم، عبر 4934 صفقة نقدية، بقيمة 10.8 ملايين دينار كويتي.

وهبط مؤشر السوق الأول فى أسواق البورصة الكويتية 11.9 نقطة، ليبلغ مستوى 7698.31 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.16 %، من خلال تداول 36.4 مليون سهم، عبر 4511 صفقة، بقيمة 14.10 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) فى أسواق البورصة الكويتية بواقع 3.4 نقاط ليبلغ مستوى 5670.06 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.06 %، من خلال تداول 72 مليون سهم، عبر 3446 صفقة نقدية بقيمة 9.6 ملايين دينار كويتي.