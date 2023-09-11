أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها، إثر تعرضها للصعق الكهربائي بسبب حدوث ماس كهربائي بموتور تشغيل سير مخبز تعمل به رفقة زوجها بقرعة البرادعة ، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاه.

كانت بتساعد زوجها في المخبز وأتكهربت .. أربعينية تفقد حياتها بالقناطر الخيرية

وكانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية ، يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالي بمصرع ربة منزل أثناء عملها داخل مخبز بقرية البرادعة دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "نجيه م ح"، 47 سنة، ربة منزل، مقيمة قرية البرادعة دائرة المركز، خلال عملها بمخبز خاص بزوجها، وذلك بسبب حدوث ماس كهربائي بموتور تشغيل سير المخبز ما أدى إلى وفاتها صعقا بالكهرباء.

جري نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وكشف تقرير مفتش الصحة أن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب نتيجة صعق كهربائي، وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

بسبب لهو الأطفال..القصة الكاملة لمشاجرة بين عائلتين بالخانكة

تباشر جهات التحقيق في الخانكة، التحقيقات في مشاجرة بين عائلتين، حيث شهدت منطقة عرب العليقات التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، مشاجرة بينهما بسبب خلافات قديمة بسبب لهو الأطفال، وتم تجديد تلك الخلافات بين الطرفين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتوالت النيابة التحقيق.

وكشفت التحريات بالواقعة قيام أحد الأطراف بإطلاق عيار نار من فرد خرطوش على الطرف الآخر مما تسبب في إصابة عدد من الأشخاص بإصابات في العين والجسد جراء رش الخرطوش، وتم نقل المصابين جميعا للمستشفى وتقديم الإسعافات والخدمات الطبية اللازمة، وتقرر خروجهم بعد ذلك

وفى ذات السياق، نجحت الأجهزة الأمنية في القليوبية بقيادة اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، في السيطرة على المشاجرة وضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة وهو "فرد خرطوش" وضبط طرفي المشاجرة وهما 13 متهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بالتحفظ على المتهمين والسلاح المستخدم بالواقعة وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤالهم.

وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، بنشوب مشاجرة بين عائلتين بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات قديمة وتجددت بسبب لهو الأطفال، وأطلق أحد الطرفين عيارا ناريا "فرد خرطوش" مما تشبب في إصابة عدد من الطرف الآخر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، علي الفور ، وتم التحفظ على 13 متهما من الطرفين والسلاح المستخدم في الواقعة، ونقل المصابين لمستشفى لإتخاذ اللازم والتحفط عليهم لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.