6 علامات تشير إلى إصابتك بالأنيميا ونقص الحديد في الجسم

النظام الغذائي الغني بالحديد سيمنحك الطاقة، والكثير منا لا يأكل ما يكفي من الحديد، ولكن هل تعلم أن هناك العديد من الأطعمة اللذيذة وبأسعار معقولة التي يمكن أن تساعد؟.

أعراض تدل على نقص الحديد في جسمك

الشعور بالدوار والتعب والشحوب كلها علامات على احتمالية انخفاض مستوى الحديد لديك، ويمكن أن يحدث نقص الحديد، المعروف أيضًا باسم فقر الدم، بسبب عدم تناول كمية كافية من الحديد، ولكن يمكن أن يكون أيضًا بسبب الدورة الشهرية الغزيرة والحمل، وإلى جانب شعورك بالإحباط قليلاً، فإن نقص الحديد يمكن أن يضعف جهاز المناعة لديك ويعرضك لخطر أكبر للإصابة بالمرض أو العدوى.

لماذا تحتاج إلى تناول الحديد؟

عندما تتناول الأطعمة الغنية بالحديد، فإن جسمك يأخذ الحديد من الطعام ويستخدمه لتكوين الهيموجلوبين، والهيموجلوبين هو جزء من خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم في الأساس، كلما تناولت المزيد من الحديد، كلما تحرك الأكسجين حول جسمك.

راقب هذه الأعراض الستة التي قد تشير إلى انخفاض مستويات الحديد:

تعب

التنفس غير المنتظم

راحة القلب

جلد شاحب

دوخة

صداع

إذا كنت تعتقد أنك قد تعاني من نقص الحديد، فيجب عليك مراجعة طبيبك، الذي سيطلب منك إجراء تعداد دم كامل للتحقق مما إذا كان لديك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء.